AUTENTICIDAD

Donde manda capitán...CFK impuso su criterio y será 100% Cristina

La ex presidenta reunió a su equipo de campaña en la Fundación Patria y escuchó opiniones para remontar la ventaja que Bullrich le estaría sacando en las encuestas. El resultado: se impuso el criterio de una candidata auténtica, no conciliadora, como lo fue en su mandato presidencial.

Hoy Cristina estuvo con Víctor Hugo en la 750 📻 #CristinaConVHM



Acá podés volver a ver y escuchar la entrevista ⬇️https://t.co/j7e0uUBpXJ — Unidad Ciudadana ☀️ (@UniCiudadanaAR) 22 de septiembre de 2017

La campaña electoral con vistas a octubre entra en la recta final y no deja lugar para equivocaciones ni dudas: hay que poner la carne en el asador y jugarse el resto para ganar, según el manual del buen asesor.Así, el Instituto Patria acogió en las últimas horas un cónclave de Unidad Ciudadana, en el que dicho espacio comenzó a definir la estrategia para intentar revertir el resultado adverso en la Provincia de Buenos Aires que auguran las encuestas.Según los allegados a la ex presidenta, los resultados obtenidos luego de su entrevista en Infobae no fueron los esperados (su imagen cayó un punto luego de la nota que le realizó Luis Novaresio y la de Esteban Bullrich creció dos), por lo que se decidió dejar de lado a la Cristina conciliadora y elegir, en cambio, una Cristina 100% Cristina.Fuentes cercanas a CFK confirmaron a La Tecla que tras la aparición de la candidata a senadora en Infobae se abrió una áspera discusión con dos posturas bien diferenciadas: una que proponía seguir con las entrevistas a los medios, sin confrontar demasiado. La otra era partidaria de una Cristina fiel a su estilo, contestaria y dura, como lo fue mientras ocupó el sillón de Rivadavia.Finalmente, el debate parece haberse saldado en favor de éstos últimos, aunque con algunas matizaciones, como que seguirá asistiendo a programas de radio o televisión, algo que ya ocurrió con su asistencia al programa de Víctor Hugo Morales o una próxima aparición en el canal LN LN + del diario La Nación, previsto para los próximos días.