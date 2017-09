EXCLUSIVO

"La mayoría del peronismo está en Unidad Ciudadana"

Así lo aseguró Jorge Taiana a La Tecla. El segundo candidato a senador por Unidad Ciudadana minimizó lo que podría haber resultado de una interna con Randazzo y también vaticinó que habrá nuevos movimientos desde el Movimiento Evita.

En un mano a mano con La Tecla, el segundo candidato a senador por Unidad Ciudadana minimizó la posibilidad de haber avanzado en una interna con Florencio Randazzo y remarcó que el voto del peronismo se encuentra en el espacio que lidera Cristina Fernández. Además, adelantó que las puertas están abiertas para quienes quieran acompañar la papeleta de Unidad Ciudadana-Con el cinco por ciento de Randazzo y el 34 por ciento de Cristina, ¿una interna hubiese fortalecido la victoria?-La historia contrafáctica siempre es muy compleja; mi impresión es que hubo PASO a nivel distrital que se desarrollaron bastante bien, pero el problema que hay a nivel provincial es que las otras fuerzas políticas y el Gobierno no hicieron PASO; entonces iba a pasar que todo el poder del Gobierno y el poder mediático concentrado que apoya al Gobierno iba a estar interviniendo en la interna, e iban a ser dos meses de ataques reproducidos en la primera plana de los diarios. No sé si eso hubiera sido conveniente. Esa interna se resolvió en la votación de las PASO, la mayoría está acá y hay que fortalecer esa mayoría.-El Movimiento Evita cerró filas con Cumplir, ¿cómo quedó su relación con el Movimiento Evita?-Yo tomé una posición, que es la que teníamos todos cuando hicimos el congreso del Movimiento Evita el año pasado: que lo principal era el apoyo a la unidad del peronismo. Cuando se plantea UC, yo voy hacia la unidad, porque me parece que, más allá de las diferencias internas, que se puedan tener, lo central es juntar esfuerzos y sumar voluntades para derrotar al oficialismo. El resto de los dirigentes eligió otro camino, un camino que los hace muy funcionales al oficialismo, porque le están restando votos a la única fuerza que puede derrotar a Cambiemos, que tiene una posición clara de oposición. Muchos compañeros de base van a apoyar a Unidad Ciudadana. El proceso político continúa, y los que se equivocan en esta etapa, espero que, luego de la experiencia, corrijan su visión.- Algunos intendentes ya corrigieron. ¿Cree que eso se va a profundizar?-Yo creo que sí. Hay que respetar las posiciones, no todo el mundo piensa igual y tiene la misma visión de cuál es el mejor camino, pero la realidad tiene que imponerse. La realidad es que lo más importante es ganarle a Cambiemos, y para ganarle a Cambiemos hay una única posibilidad: Unidad Ciudadana es la mayoría, punto.