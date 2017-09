PEPE, CORTÁ

Maratón quilmeña: Martiniano inaugurará una obra por día

Con el desembarco de las principales espadas de Cambiemos, el intendente de Quilmes mostrará la obra pública como principal arma para revertir los resultados de las PASO. Se espera el corte de cinta en 12 grandes obras en los próxmos 14 días.

Como un auténtico soldado prusiano para responder a la orden emanada de María Eugenia Vidal de recuperar el terreno perdido en las PASO, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, se prepara para un auténtico maratón de cintas cortadas, con el mandato de campaña de hacer hincapié en la obra pública como eje de la campaña electoral con vistas al 22 de octubre.Con el respaldo de funcionarios de nivel nacional y provincial (en los últimos días visitaron el distrito el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, la candidata a senadora nacional Gladys González y el candidato a concejal Guillermo Galetto), el jefe de gobiernoanunció la inauguración de 12 grandes obras en los próximos 14 días.Entre las obras inauguradas están el Centro Único de Monitoreo (CUM), que concentrará la vigilancia electrónica de la ciudady será sede del SAME y Defensa Civil; la renovación de Camino General Belgrano y la avenida Calchaquí y la nueva guardia del Hospital Iriarte, algo que fue definido por el alcalde como "un cambio de paradigma de la política".“Han habido políticos durante años prometiendo asfaltos que nunca existieron o poniéndolo dentro de un presupuesto que nunca se ejecutó como tal. Hoy es clave la existencia de un gobierno que escucha y soluciona”, expuso Molina al explicar este cambio, advirtiendo que “los señores que hoy nos quieren decir cómo hacer las cosas son los que gobernaron durante 25 años. Tuvieron la posibilidad de cambiarle la vida a la gente, pero no lo hicieron. Nosotros no decimos, hacemos. Estamos cambiando el paradigma de la política”.Además, se pondrá en marcha el nuevo paso bajo nivel de Ezpeleta y quedará inaugurada la Plaza La Florida, en San Francisco Solano, a lo que se sumará el inicio de otras 13 obras como las de Hábitat en los barrios Papeleros y Memoria, Verdad y Justicia, en jardines municipales, la Plaza La Paz, el Centro de Gestión Solano y en el Museo del Transporte.