POR DOS PUNTOS

Encuesta: con voto de confianza al Gobierno, Bullrich le saca una luz de ventaja a CFK

El candidato de Cambiemos cosecha una adhesión del 38,6% de adhesión, mientras que la ex Presidenta se le arrima con 36.4%. El 60% de los encuestados opina Massa y Randazzo no deberían aliarse con Cristina.

Dos puntos de ventaja le saca el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un nueva encuesta que se conoció este viernes y que da cuenta de un escenario fuertemente polarizado de cada a octubre.La medición, realizada el 19 de septiembre por Gustavo Córdoba y Asociados a partir de 600 casos, le otorga al ex ministro de Educación el 38.6% de intención de voto, mientras que la postulante de Unidad Ciudadana cosecha el 36,4% de adhesión.El estudio también consulta sobre si el postulante de 1País, Sergio Massa, y el del Frente Justicialista-Cumplir, Florencio Randazzo –ambos contendientes de extracción peronista– deben aliarse con CFK para las Generales. A nivel general, el 61,4% sostiene que no; en tanto, responde de modo afirmativo sólo el 26,4%.En el desglose de esa consulta, se expresa que los que votaron por Macri en el balotaje no acuerdan con esa alianza, mientras que, de los que votaron por Scioli hace dos años, el 50,5% sostiene que debería darse.Córdoba y Asociados también midió la imagen del Gobierno y de Macri. El 41,4% cree que no debería dársele un voto de confianza a Macri en las elecciones, cuando está por cumplir dos años en el Gobierno. Si lo piensa 51.8% de los encuestados.La imagen de las principales figuras políticas también se sometió a análisis. Mientras Macri y María Eugenia Vidal tiene más imagen positiva que negativa (56% -42.4%) y (67.9% y 31.7%), respectivamente, frente a Randazzo, Massa y Cristina. La ex presidenta tiene 38,1% de imagen positiva, contra 57,1% de negativa. El tigrense ostenta 36,9% de adhesión contra 54,5% de rechazo. Y, Randazzo, cosecha 34 de imagen positiva contra 54,2% de rechazo.