La UATRE se mete en la disputa de los Venegas y le respondió a la hija del Momo

Después de las declaraciones de la hija del sindicalista fallecido, desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores salieron a despegarse de las acusaciones.

En los últimos días, la hija de Gerónimo “Momo” Venegas, disparó con munición gruesa y además de asegurarle a Perfil que “los testaferros se quedaron” de su padre se quedaron con dinero que correspondía a la familia, apuntó contra la actual conducción de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores).Conforme a lo denunciado, uno de los testaferros del fallecido sindicalista sería socio del actual titular del Gremio. Según lo declarado, el testaferro Arrieta “ss socio de Ramón Ayala, quien está ahora a cargo del gremio de UATRE. Nos prohibió entrar al gremio y a todo lo que tenga que ver con el sindicato Apenas muere mi padre me echan de mi casa. Me dijeron que era una hija de puta”.Ante las declaraciones de la heredera del sindicalista preferido de Mauricio Macri, desde el gremio lanzaron un comunicado para despegarse del ataque.A continuación el comunicado oficial:En virtud de ciertas versiones periodísticas, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Obra Social de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) desean informar que:El Secretario General de la UATRE, Ramón Ayala, conduce el gremio desde el fallecimiento del entonces titular, Gerónimo “Momo” Venegas en junio pasado. Ayala se desempeñaba como Secretario General Adjunto, asumiendo el liderazgo del gremio por ser el primero en la línea sucesoria y lo conducirá hasta 2019 en que culmina su mandato legal. La lista que encabezaron Venegas y Ayala resultó electa en los últimos comicios internos realizados en diciembre de 2015.Desde que Venegas comenzó a dirigir el gremio, éste se fortaleció patrimonialmente aumentando, tanto sus afiliados como sus activos. Esto fue producto de una gestión exitosa y eficiente al servicio y beneficio de sus afiliados, tarea que continua la actual conducción nacional y dan cuenta los balances que fueron aprobados en forma anual por sus 359 mil afiliados y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación Argentina. El último balance de UATRE cerró en junio de 2017 y se pondrá a consideración del próximo Congreso Nacional Ordinario del gremio a realizarse en noviembre. Por otra parte, la documentación correspondiente a la obra social de los trabajadores fue presentada ante las autoridades pertinentes, habiendo sido auditada por la Superintendencia de Salud de la Nación Argentina.Las afirmaciones individuales realizadas que resultan contrarias a la actual conducción nacional de UATRE-OSPRERA corren por cuenta de quien las elabora y no representan a nuestra institución.