INUNDACIONES

Provincia retrasa las medidas y crece el malestar en el campo

Productores de diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires le exigen a María Eugenia Vidal y a Hernán Lacunza, que den rienda a las necesidades de los afectados por las lluvias y se aprueben las nuevas emergencias agropecuarias y la prorroga de las que deben renovarse.

Productores de las localidades de Carlos Tejedor, Nueve de Julio, Carlos Casares, Daireaux, General Pinto, General Villegas, Guamini, Henderson, Lincoln, Pehuajo, Pellegrini, Rivadavia, Salliquelo, Trenque Lauquen y Tres Lomas, mostraron su enojo con la gobernadora María Eugenia Vidal a partir de la demora no sólo en las nuevas declaraciones de emergencia agropecuaria sino también para aquellas que ya vencieron y necesitan que sean renovadas.La queja pertenece a chacareros afiliados a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) los cuales representan a la zona oeste de la entidad."Buscamos que la gobernadora sepa de manera propia lo que esta pasando en la provincia", señalaron las fuentes consultadas que adelantaron parte del comunicado que saldrá en breve. Mas allá "de muestra situación, también refleja la problemática de las demás rurales".Para colmo de males el agua aun si bajar tras las precipitaciones de la semana pasada volvieron a tener ayer nuevas lluvias de variada intensidad que "si bien no fueron muy fuertes no permite que drene el agua", relataron los productores consultados.Indudablemente hay un problema en la aprobación de las declaraciones. La cuales pareciera no tener dilación en la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario (Cedeba), pero si en el Ministerio de Economía, que dirige Hernán Lacunza. "No hay demoras, lo que hay es análisis y seriedad en la evaluación de los daños, para distinguir efectos transitorios de duraderos", afirmaron sus voceros ante Diario Bae.