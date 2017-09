LEGISLATIVAS 2017

Envalentonado, el oficialismo va en busca del voto k

La bajada de línea a los candidatos fue clara: cada voto que logren captar de Unidad Ciudadana vale doble. “Con el aire que dio las PASO y la reactivación que hay, se puede ir a buscar tranquilamente ese voto”, afirmaron

Los primeros sondeos después de las primarias muestran un panorama alentador para Cambiemos, con un Esteban Bullrich liderando la punta, entre 3 y 4 puntos por encima de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De cara a octubre, Cambiemos tiene todas las fichas puestas en la campaña: funcionarios de todos los rangos recorren a diario el territorio para afianzar el voto e ir por más.Sin ir más lejos, ayer los dos jefes de campaña, Marcos Peña y Federico Salvai, se reunieron en La Plata para delinear la estrategia oficialista con los candidatos sin tierra. Entre las novedades, llamaron a los cabeza de lista a “ir a buscar el voto de CFK, no quedarnos solo con el de Randazzo o Massa, sino ir con la bandera alta a captar el que vale doble. El de Cristina tiene doble precio porque es uno menos para ella y uno más para Bullrich”.En el marco de la creciente polarización de la elección, analizaron: “Si bien hay que reafirmar el voto en los sectores que acompañaron en las PASO, también hay que ir a buscar decididamente a los lugares donde no tuvimos el apoyo. Estamos convencidos de que con el aire que dio las PASO y la reactivación que hay, se puede ir a buscar tranquilamente ese voto”.Como adelantó este medio, la estrategia será reafirmar la presencia provincial en las obras de los municipios que no son de Cambiemos. “Los intendentes de la oposición se las apropian como propias y no comparten que las obras vienen del Fondo de Infraestructura, que es de Provincia”, afirmaron.