ESTRATEGIAS

Apelar a la emoción y el fin de las propuestas como eje de campaña, los tips de Vinicio Alvarado a Massa

El consultor ecuatoriano que supo asesorar a CFK, ahora monitorea de cerca la campaña de Sergio Massa hacia las elecciones generales. Reuniones por videoconferencia y consejos puntuales: más emoción y menos discurso. Muy lejos de la pelea central y devorado por la polarización, el massismo ensaya la mirada largoplacista: “El 2019 tiene que ser nuestro 2013”, señalaron fuentes cercanas al tigrense.

Si hay algo que ya saben en el massismo es que la campaña 2017 no rindió los frutos que se esperaba. Las propuestas barajadas por el frente 1País no tuvieron impacto en la gente y, por ende, el voto arrastre del tigrense fue nulo.Con la nostalgia del 2013 sobre la espalda, el comando de campaña massista se regenera y le confía los movimientos post PASO al ecuatoriano Vinicio Alvarado, un ex asesor de CFK que ahora sigue los pasos de Sergio Massa.Por tal motivo, el gurú participa mediante videoconferencia de las reuniones que el diputado nacional mantiene con su equipo cercano y ya bajó una línea a seguir a rajatabla: “Apelar a la emoción de la gente”.En la órbita massista ya tomaron nota del asunto y por eso decidieron dar de baja la metodología que tiempo atrás les garantizó una victoria: tener propuestas concretas como eje de campaña. Ergo, la primera cabeza que rodó fue la del publicista Darío Lanis, ideólogo de "Bajemos los precios”, que a fines del año pasado había comenzado a asesorar a Massa y se había vuelto un asiduo visitante de las oficinas porteñas del diputado sobre la avenida Libertador.“La campaña de ´Bajemos los precios´ no prendió”, le confió a La Tecla una fuente massista y agregó que “a partir de ahora tenemos que poner a Sergio con un mayor contacto con la gente”.Por tal motivo, Massa comenzará una serie de instensivas caminatas por el Conurbano bonaerense a lugares que visitará más de una vez, incluso, según confiaron, “hasta tres o cuatro veces”. Una de esas visitas, será en unos días cuando copie lo hecho ayer en La Plata por Margarita Stolbizer, y dialogue con comerciantes de la peatonal, la calle Alvear y Ballester. Mismo esquema se repetirá, también, en La Matanza y Tres de Febrero, por caso.Con los brazos caídos, el massismo ya no mira a octubre y apunta dos años más tarde. “El 2019 tiene que ser nuestro 2013”, señalaron fuentes cercanas al tigrense y se mostraron confiados en que el tiempo, como reza aquella bandera que le hicieron hinchas argentinos a Bielsa, “les dé la razón”.Aún así, el carril discursivo que situó a 1País como la “ancha avenida del medio” no va a cambiar. Otra fuente massista le contó a La Tecla el porqué de esa decisión: “Si nosotros salimos a confrontar con Unidad Ciudadana o Cambiemos sólo hacemos crecer al oficialismo porque nuestro votante está cansado de CFK y no la vota ni loco”.“Sergio no tiene votos en la clase alta ni en la clase baja, a Sergio lo vota la clase media, el trabajador en blanco”, agregó y sostuvo que frente a eso, “lo único que hay que hacer es dejar que el tiempo drene”.Por último precisó: “No hace falta inyectarle más peronismo a Massa porque el PJ entró en un proceso de Big Bang y ya no va a ser nunca más lo que supo ser. Para hacer crecer nuestro electorado sólo hace falta tiempo”.