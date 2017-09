CORONEL ROSALES

Vidal: "Éste es un equipo que cuando se compromete con algo, lo cumple"

Acompañada de Esteban Bullrich, la mandataria visitó la planta depuradora de líquidos cloacales de Punta Alta y para la que se invirtió 60 millones de pesos. Cuestionó la falta de realización de la obra durante 15 años.

De recorrida por distritos de la Provincia, y a poco de iniciada la campaña electoral, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, resaltó el cumplimiento de su gestión y de Cambiemos durante una recorrida por la planta depuradora de Punta Alta, donde afirmó que “lo que se promete, se cumple”.Acompañada por el candidato a senador nacional de Cambiemos, Esteban Bullrich, Vidal visitó la planta depuradora que volvió a funcionar recientemente en la localidad que pertenece al partido de Coronel Rosales, gobernado por Cambiemos. Según se informó, no operaba y la obra estaba frenada hace quince años; ahora beneficiará a más de 60 mil vecinos"Este es un equipo de gente que vino a trabajar de verdad, a decir la verdad, decir lo que se puede y lo que no se puede, que cuando se compromete con algo empieza y lo termina, lo cumple".La obra, ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto de 60 millones de pesos, incluyó tareas de limpieza y reacondicionamiento de la unidad, como la instalación de rejas autolimpiantes y un compactador de sólidos para optimizar la calidad del trabajo y el resultado de los líquidos tratados.Vidal sostuvo que "cuando uno escucha, hace mejor las cosas. Yo escuché que este era un reclamo de Punta Alta: hacía quince años que la planta depuradora estaba parada y no funcionaba"."En menos de un mes va a estar terminada y ya está operando. Hoy Punta Alta recupera su planta de tratamiento", indicó la gobernadora durante una recorrida que comenzó ayer con visitas a obras de vivienda en Carmen de Patagones y continuó en Bahía Blanca.La mandataria estuvo acompañada por el presidente de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), Rafael Sardella; y el intendente Mariano Uset. También acompañaron a la gobernadora, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari y el secretario de Medios, Mariano Mohadeb.