SUSPENSION

Finalmente, por mal tiempo, Cristina cambió el acto y no le hablará a la juventud este jueves

El acto que la candidata a senadora de Unidad Ciudadana llevaría a cabo en Ensenada en la tarde de este jueves, fue suspendido por las lluvias que azotan a la región desde la madrugada. Según pudo saber La Tecla.info, se pasó para el domingo a las 14 horas.

Finalmente, luego de las especulaciones climáticas, se suspendió el acto que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner iba a realizar en Punta Lara. Es que, desde la madrugada de este jueves, la región se encuentra afectada por las lluvias y los índices señalan que proseguirán a lo largo de toda la jornada.Por ello, según fuentes comunales explicaron a La Tecla.info, se decidió pasar el festejo para el próximo domingo 24 de septiembre a la misma hora y con la misma agenda de eventos. "Va a ser mejor, porque va a venir más gente todavía. El jueves es el día del estudiante, de la primavera, pero muchos trabajan y no pueden acercarse", señalaron desde el kirchnerismo.Vale recordar que la jornada de festejos primaverales y ante la juventud se pergeño después de una reunión con el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de sus máximos alfiles. Entre las charlas de estrategias electorales y demás cuestiones, el alcalde de la Tercera sección le propuso llevar a cabo un acto por el día del estudiante y de la primavera en su distrito, más precisamente en Punta Lara.“A ella le encanta Punta Lara, venía mucho cuando era chica y ahora va a volver el próximo jueves a la tarde”, había confirmado Secco a La Región Capital (Fm 96.3 ciudades). En tanto, detalló que el próximo lunes se realizará una suerte de comando de la actividad y se reunirán los referentes de Unidad Ciudadana de La Plata, Berisso y el distrito anfitrión para delinear los detalles.“Va a ser en el mirador Néstor Kirchner, va a haber shows artísticos, bandas tocando en vivo, va a hablar Cristina. Con ella, no necesitas convocatoria, la gente viene sola”, aseveró el intendente kirchnerista.Con dicho panorama, la exmandataria tendrá una suerte de reedición del recordado acto de Néstor Kirchner el 14 de septiembre de 2010, denominado “Néstor le habla a la juventud”. No será en el mítico Luna Park, esta vez la sede será Punta Lara y finalmente ocurrirá el próximo domingo 24 de septiembre..