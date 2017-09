LA PLATA

Estilo Pro: Patria Grande también timbrea, pero con otro nombre

Al igual que los muchachos de Cambiemos, a puro timbre, Leandro Amoretti, candidato a concejal por el espacio Vamos en La Plata, retomó las actividades de campaña luego de las PASO

“Vamos a hacer una campaña fuertemente concentrada en conocernos cara a cara con la mayor cantidad de vecinos y vecinas que podamos”, expresó Amoretti, que desde hace una semana recorre distintos barrios de la ciudad junto a su equipo tocando timbres y contando sus propuestas. Eso sí, acá no hay "timbreos", sino "caminatas casa por casa".“Hay todavía muchos platenses que no nos conocen, y lo que vemos es que hay muy buena recepción cuando tenemos la posibilidad de mostrar que somos una propuesta novedosa que no viene de la política tradicional”, agregó el joven economista que buscará acceder a una banca en el Concejo local.Con respecto al perfil de la campaña del frente Vamos, Amoretti explicó que “sin amigos en el poder, sin grandes presupuestos y sin el apoyo de los grandes medios locales, tenemos al mismo tiempo el desafío de llegar a más gente y la ventaja de que nuestra campaña es sincera y distinta"."La campaña de Vamos expresa lo que hacemos todos los días, que es trabajar incansablemente para transformar la vida de la gente y por crear una ciudad nueva, más justa, más igualitaria y con un estado que defienda los derechos de las mayorías", completó el candidato.