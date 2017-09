MAR DEL PLATA

En campaña, Massa habló del peronismo que se viene

El candidato a senador por Un País, Sergio Massa compartió la jornada en Mar del Plata con más de 300 adultos mayores en el día del jubilado y allí se refirió a lo que considera el peronismo que se viene, ese del que sí participaría.

"El peronismo del siglo XXI es el que abraza a otros sectores, a radicales, progresistas, democristianos, desarrollistas, como venimos haciendo nosotros", sostuvo sin vueltas el ex intendente de Tigre.Además, acompañado por los diputados nacionales Felipe Solá y Graciela Camaño, el líder de 1País se mostró dispuesto a debatir con los candidatos de los otros espacios, y enfatizó en "el derecho de los bonaerenses a saber qué dicen tanto los representantes de las grandes corporaciones y los negocios, como los representantes del pasado y del odio, y también qué decimos los representantes del pueblo independiente".El diputado nacional Sergio Massa afirmó desde Mar del Plata: "Queremos debatir y estamos listos para hacerlo, porque los bonaerenses tienen derecho a saber cómo vamos a generar empleo y reforzar la seguridad".En el marco de los festejos por el Día del Jubilado, Massa sostuvo además "Hoy es su día y por eso creímos que era importante estar con ellos en Mar del Plata y contarles nuestras propuestas, transmitirles que el 22 de octubre vayan a votar, y que voten a quien voten, lo hagan pensando en quienes son los van a defender los próximos dos años desde el Congreso".Y agregó: "Nosotros tenemos hace 3 años en marcha la pelea por el 82% móvil que esperamos que ahora la voten y no la veten. Además planteamos algo crucial en la vida de los jubilados que es la Ley que obliga a recibir la cobertura de medicamentos crónicos de manera gratuita"."Para nosotros la plata del Pami es de los jubilados y no se puede usar para otra cosa. Además planteamos el Haber 14 que busca que la plata que el Anses gana todos los años se distribuya entre los jubilados: así cada jubilado hubiera ganado entre 20 y 30 mil pesos más por año", expresó."Los jubilados tienen que votar para defenderse y defender estas leyes. Porque sabemos que un país que no defiende a sus mayores, difícilmente pueda construir futuro", continuó Massa.Asimismo indicó: "Un país en el que la violencia y la acusación del otro están a la orden del día, nosotros aspiramos a que a lo que esté a la orden del día sea el debate y la solución de los problemas de los jubilados".