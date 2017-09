SIN APOYO

Conflicto entre municipio K y el gobierno nacional por una fiesta popular

El Ministerio de Turismo de la Nación le retiró su habitual apoyo a la tradicional Fiesta Nacional de la Flor, la exposición de flores y plantas que se organiza desde 1963 en el municipio de Escobar y que este año transcurrirá entre el sábado 23 de septiembre hasta el domingo 8 de octubre

“Es inaudito. No pasó nunca, ni con gobiernos radicales, peronistas o militares. Es una fiesta nacional y no mandan ni un stand. Convoco a las autoridades nacionales a la reflexión y a enmendar este grosero error de manera urgente”, lamentó el intendente Ariel Sujarchuk.La cartera que dirige José Santos le comunicó a la entidad civil que organiza la Fiesta que este año no colaborará económicamente con la exposición, alegando imposibilidades presupuestarias. En 2016, el Ministerio de Turismo había girado alrededor de $300.000 que sirvieron para afrontar parte de los costos de organización y logística.La gestión para solicitar el habitual apoyo estatal se inició formalmente el pasado lunes 14 de agosto a través de una carta firmada por el titular de la sociedad civil Fiesta Nacional de la Flor, Tetsuya Hirose.La respuesta del ministerio de Turismo de la Nación, a cargo del licenciado José Gustavo Santos, estuvo lejos de ser la esperada. “Cumplo en comunicarle que nos vemos imposibilitados en generar algún tipo de apoyo económico”, contestó sin dar más explicaciones el licenciado Fernando García Soria, quien es subsecretario de Promoción Turística del ministerio, en una nota fechada días atrás.De este modo, el Ministerio de Turismo de la Nación le retiró su habitual apoyo a la tradicional Fiesta Nacional de la Flor, la exposición de flores y plantas que se organiza desde 1963 en el municipio de Escobar y que este año transcurrirá entre el sábado 23 de septiembre hasta el domingo 8 de octubre.