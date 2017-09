ENTRETELONES

El enojo de Vidal y la invitación mal cursada, las perlas del debate por el Fondo de Infraestructura

El FIM dejará de existir en el 2018 pero el último cara a cara de los funcionarios con los intendentes dejó mucha tela para cortar, tal como publica La Tecla en su edición impresa. La bronca de la mandataria provincial con el ministro Roberto Gigante, por anunciar un nuevo reparto de fondos para el año que viene, generó ruido en el gabinete.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de hacerle extensiva junto con su Secretario de Obras Públicas, la invitación a una reunión que se llevará a cabo el día Martes 12 de Septiembre a las 14:00 horas, en el Salón Dorado de Casa de Gobierno (Calle 6 entre 51 y 53, primer piso). La reunión apunta a mostrar la situación actual del Fondo de Infraestructura 2017 y proyectar la conformación del Fondo de Infraestructura 2018. Por favor, confirmar asistencia”., rezaba la tarjeta de invitación que llegó a los 135 distritos de la Provincia. En realidad fueron dos, muy similares. Una de Asuntos Municipales y Gobierno y la otra de Infraestructura.El final de la misiva, el FIM 2018, es lo que más entusiasmó a los alcaldes. Por eso es que muchos de ellos prefirieron estar en persona y no mandar a los funcionarios municipales del área. Preveían que habría un tanto de “política” en el debate.Sin embargo, poco y nada se habló en referencia al año que viene. “Yo sé que están ansiosos por hablar del FIM 2018, pero hoy no vamos a tocar ese tema. Hay que mejorar diversas cuestiones de 2016 y 2017”, dijo en uno de los encuentros, palabras más palabras menos, el subsecretario de Desarrollo Local, Luis Giménez, ante la cara de sorpresa de varios de los mandatarios. Si ya está decidido que no haya fondo para 2018, ¿por qué se lo mencionó en la invitación?Un alto funcionario se encargó de brindar ante La Tecla la pertinente respuesta: “Estuvo mal que la tarjeta para las reuniones (que se hicieron el 12 y el 13) dijera que era para discutir el FIM 2018”, se quejó el ministro en cuestión. Y agregó que “no hay nada definido del tema presupuesto, no se ha terminado la planificación del 2018. La intención del gobierno es bajar el déficit y, también, tratar de endeudarse menos”.Por tal motivo, en la última reunión de seguimiento, antes de los cónclaves con todos los intendentes de la Provincia, María Eugenia Vidal encaró al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y le preguntó: “¿Vos estás haciendo una reunión con intendentes para hablar del Fondo de Infraestructura Municipal del año que viene?”. Se refería a las invitaciones a los jefes comunales que partieron desde la cartera de Infraestructura y hablaban de 2016, 2017 y 2018.Como para que no quedaran dudas de su decisión acerca de qué hacer con el fondo, habría espetado frente al ministro: “¿No te dije que el año que viene no va a haber Fondo de Infraestructura Municipal?”.En el mismo encuentro, Vidal hizo preguntas sobre algunos municipios puntuales. El primero por el que indagó fue Mar del Plata. La respuesta fue que el distrito de General Pueyrredón tiene “cero certificaciones en lo que va del año”. Un testigo contó que la mandataria se agarró la cabeza, dijo “no puede ser” y lanzó una serie de improperios al aire.Tal como adelante hoy La Tecla, el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2017 fue bien distinto del de 2016. Y ese cambio generó incomodidades entre los intendentes, quienes estaban acostumbrados a manejar la plata a gusto y piacere, sin que nadie los controlara, sin que nadie les dijera cómo y cuándo.La diferencia entre 2017 y 2016 es contundente y, a la vez, sencilla: este año, sin certificado de obra, no hay plata. “Para que nos giren el dinero hay que presentar los papeles que indican que la primera parte de la obra está terminada”, contó a La Tecla un jefe comunal de la Quinta, y agregó que “con esto la Provincia se asegura que los fondos no se usen para otra cosa”.Las palabras del alcalde, quien, a modo de anécdota, dijo que “muchos colegas pusieron la plata del FIM 2016 en plazo fijos”, se dieron a la salida de uno de los encuentros que encabezaron el sub-secretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, y el subsecretario de Desarrollo de Infraestructura Local, Luis Giménez, con los intendentes y/o funcionarios de Obras Públicas de cada uno de los 135 municipios (agrupados por sección).En los ásperos cónclaves realizados en el salón Dorado de la Gobernación se repasó el estado de obras en la actualidad, evaluando la ejecución y certificación de las mismas, que, dicho sea de paso, vienen más lento de lo esperado. “Hay muchas co-munas que no entregaron ni un solo certificado de obra”, comentó la fuente consultada.Más allá del interrogante que todos y cada uno de los asistentes se llevaron sin contestar, según se informó de manera oficial, teniendo en cuenta los fondos de 2016 y 2017, la Provincia destinó 13.500 millones de pesos para la realización de 1.744 obras. De ellas, 550 se finalizaron, 747 se encuentran en ejecución, 275 están en proceso de licitación, y algunas están en veremos.En lo que respecta al fondo del 2017 en particular (el que reclama certificado para girar dinero, tal como informó La Tecla a principio de año), hay que decir que la disponibilidad está asociada al permiso de endeudamiento de la Provincia, que generó en los hechos una sociedad con los municipios, delegando la responsabilidad ejecutora en los mismos.En febrero de este año, la primera reunión significó la aprobación de 1.056 proyectos con una inversión de 8.500 millones. De entrada, en marzo, se transfirió el 30 por ciento; y transcurridos seis meses, el balance demuestra que se han finalizado 136 obras, por un monto superior a los 700 millones de pesos; existen 532 obras en ejecución, por más de 4.600 millones; y se esperan licitar en el transcurso de este mes y principios del próximo 260 obras, por 2.400 millones.La proyección prevista, en base a la verificación que se realiza en el territorio mediante cuatro equipos de trabajo que llevan la tarea adelante en conjunto con los municipios, indica que para diciembre 2017 habrá obras contratadas en el orden de los 8.000 millones de pesos, y se estima tener finalizadas unas 400.Entre los trabajos más importantes se resalta la refacción y ampliación de 75 centros de salud y hospitales; la extensión de la red de cloacas en más de 50.000 metros lineales; la construcción de más de 2.000 cuadras de pavimento y la repavimentación de otras 700; y la ampliación de ocho parques industriales.