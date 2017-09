CON LOS ABUELOS

CFK: "Cuando ustedes cobran su jubilación la gastan acá, no la depositan en Panamá"

La candidata a senador por Unidad Ciudadana cargó duramente contra la política económica del gobierno. Estuvo celebrando el Día del Jubilado en Lomas de Zamora, donde se mostró preocupada por el endeudamiento, al que calificó de descomunal.

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, desembarcó en Lomas de Zamora para participar de un acto junto a personas mayores, celebrando el Día del Jubilado.Allí, la expresidenta cargó duramente contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, asegurando que "hay algo que me desvela: el futuro que les están hipotecando a los jóvenes con un endeudamiento descomunal".Cristina pidió que "los que gobiernan este país no me hablen del futuro sino que se ocupen del presente", añadiendo que los jubilados deben hacerse una pregunta: "¿cómo estaban antes y cómo están ahora?"."Cuando ustedes cobran su jubilación la gastan acá, no la depositan en Panamá", lanzó la candidata kirchnerista, al tiempo que agregó: "Cuando hay que pagar deuda, la primera guita que manotean es la de los jubilados".También criticó la política social del gobierno, al preguntarse "¿a quién se le ocurre inaugurar comedores? Eso no son logros, hay que gestionar para que no sea necesario".Otras de sus frases fueron:- "Este 22 de octubre vamos a votar por el presente, por lo que nos quieren quitar y no dejaremos que nos quiten".- "No quiero que mis nietos se tengan que ir del país como en el 2001".- "Nosotros no prometíamos futuros, construíamos presente".- "Debemos entender que para que le vaya bien a uno nos tiene que ir bien a todos"- "La gente no puede vivir esperando que le prometan que el futuro va a llegar, porque la comida y las tarifas hay que pagarlas hoy"- "Nosotros nunca les prometíamos futuro, construíamos presente que es lo que la gente está necesitando. Construir presente"- "¿Si no tenés laburo de qué futuro me estás hablando? Si no tenés más remedios porque no los podes pagar; si tu pibe no consigue laburo, si el pibe de la primaria tenía netbooks y libros y ahora no ¿de qué futuro nos están hablando?"- "Quiero que quienes gobiernan este país no me hablen del futuro, quiero que se ocupen del presente"- “Vamos a votar por el presente, por lo que nos está pasando y por lo que nos quieren quitar”- "Esta es la gran pregunta: ¿cómo estaban antes y cómo están ahora?"- "Este 22 de octubre hay que votar por el presente, por el hoy y el ahora"- En relación a la foto que tuiteó la ministra Stanley de un ciudadano sin trabajo que puso una parrilla en la puerta de su casa: "No hay que sacarse fotos con los pobres, hay que sacarse fotos cuando los pusimos en el lugar donde tienen que estar, en el de la dignidad"- "¿A quién se le ocurre inaugurar comedores como un logro? Hay que gestionar para que no sea necesario abrir más comedores y merenderos. El lugar a donde un chico tiene que ir a comer es su casa y con los padres después de salir del colegio. Que no nos cambien la bocha”- "Un país necesita que sus hombres y sus mujeres vivan con la esperanza de que el día de mañana va a ser mejor que ayer"