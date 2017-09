LEGISLATIVAS 2017

Con tono autocrítico, 1País recorrió el centro de la capital provincial

De cara a octubre, donde la polarización entre el Gobierno y Unidad Ciudadana está cada vez más afianzada, Stolbizer y compañía caminaron por calle 8 en la ciudad de La Plata. El objetivo es afianzar el tercer lugar y sostener el discurso ya mirando para el 2019.

Este miércoles, varias figuras nacionales bajaron a La Plata para hacer campaña. No sólo el oficialismo apostó a la sección capital con la visita de Marcos Peña, sino que el massismo siguió el libreto: la diputada nacional Margarita Stolbizer llevó adelante una caminata por el centro platense, con el objetivo de dialogar con los comerciantes acompañada por los candidatos locales del Frente 1País de La Plata.De cara a octubre, donde la polarización entre el Gobierno y Unidad Ciudadana está cada vez más afianzada, el massismo parece no encontrar su lugar. Lejos de mostrarse como una firme oposición, el espacio busca "seguir afianzando la ancha avenida del medio", según confió una fuente a este medio.Con una campaña similar a la que desplegaron para las PASO, la fuga de votos es casi inevitable. Tal es así que un candidato afirmó que para ellos "es negocio en esta elección terminar terceros y afianzarse en el tercer lugar"."Más allá de que sea redituable pegarle a Cristina o a Cambiemos, vamos a seguir mostrandonos como la ancha avenida del medio, criticando cosas del pasado que tienen que ver con la impunidad del gobierno kirchnerista, y cosas del presente, como el ajuste del Gobierno", afirmaron y agregaron: "Creemos que la Provincia tiene que mejorar los servicios que presta".Así las cosas, con los días contados, el frente liderado por Sergio Massa mantiene pocas expectativas. Lejos del escenario dividido en tres que soñaron para las PASO, 1País sólo superaría al randazzismo, que rodea los 5 puntos en las encuestas."Endurecer nuestro discurso no es negocio", le confió a La Tecla un referente de 1País con peso legislativo al tiempo que agregó: "Nuestro votante a Cristina no la vota, si nosotros le subimos el tono a nuestra mirada sobre el gobierno, lo único que hacemos es agrandar a Cambiemos".Según pudo saber La Tecla, la recorrida de Stolbizer por las calles céntricas obedece a que es en el casco urbano platense donde Stolbizer concentra mayor caudal de votos. En tanto, Massa tiene adhesión en las localidades periféricas.