PIDE CONTINUIDAD

Alcalde K sobre el final del FIM: "Éste es un gobierno que quiere quedarse con todo"

El intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, pidió la continuidad del Fondo de Infraestructura Munipal, que evalúa quitar la Provincia. "No han encontrado nada", aseguró.

En medio de la discusión sobre la continuidad del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, llamó la atención sobre la posible decisión de descartarlo por parte de la Provincia y aseguró que es una herramienta que se usa “bien”.“Es una herramienta que nosotros la usamos y la usamos bien con las rendiciones como corresponde, de acuerdo a los tiempos que uno tiene para distintas obras. Trato de hacerla con gente del pueblo”, aseguró el jefe comunal.La Provincia ha deslizado que la falta de rendición adecuada por parte de los jefes comunales sería una de las causales para dar de baja el programa, versión que, al menos, de su parte, Gasparini rechazó. “Me han revisado hasta el agua de los fideos. Y no hay absolutamente nada. He podido hacer muchas obras en mi pueblo, cuatro escuelas, seis playones deportivos…”En un contacto con la prensa, para la firma de un convenio en la Cámara de Diputados, en La Plata, el jefe comunal sostuvo que ha utilizado el FIM para dar trabajo como forma de “fomentar el laburo, que está escaseando y mucho”.“El Fondo de Infraestructura nos permitía a nosotros hacer pequeñas obras, que dan laburo, y con la que vamos mejorando la calidad de todos los vecinos. Claramente para nosotros es una falta importante. Hay que ver cómo lo van a mandar. Los que gobiernen lo van a manejar cómo quieran, esto es así. Uno va a tener que redoblar los esfuerzos, en vez de viajar 4, va a tener que viajar 8 para ver si consigno alguna obra”, se lamentó.En ese sentido, no descartó que la continuidad pueda estar sujeta a la negociación por el Presupuesto provincial, como ocurrió el año provincial. No obstante, apuntó contra el Gobierno."Éste es un gobierno que quiere quedarse con todo, ésta es la verdad. No soy un tipo que llore y me queje, peleo y lucho, me agarro de donde puedo, pero cuando tengo que decir las verdades las digo".