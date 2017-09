CAMPAÑA

Universidades del Conurbano se anotan para el debate en la Provincia

Ante la negativa de la candidata de Unidad Ciudadana de ir a TN, varias casas de estudios levantan la mano para ser sede. Desde el kirchnerismo discuten si evitar el debate o verse cara a cara sólo con el postulante de Cambiemos.

La incertidumbre acerca del debate entre candidatos a senadores por la Provincia de Buenos Aires continúa, luego de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aceptase el convite, aunque con ciertas condiciones.Uno de los condicionamientos planteados por la candidata de Unidad Ciudadana, como es realizarlo en una universidad pública, hizo que varias casas de altos estudios del Conurbano levantasen la mano para ser anfitrionas.Es por eso que los rectores de universidades afines al kirchnerismo, agarradas del argumento de no ir a "jugar de visitante" en TN, un medio del grupo Clarín, expresaron su intención de alojar el debate, si es que éste se realiza.Una de ellas es la Universidad Nacional de Quilmes, cuyo rector Alejandro Villar expresó que un espacio democrático como la Universidad puede se la sede de esta actividad, recordando el debate realizado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2015, cuando se vieron cara a cara Mauricio Macri y Daniel Scioli.Villar evaluó que "al ser una elección bonaerense, nos parece coherente que una universidad de la provincia sea el escenario para un debate de estas características", esperándose que el canal de Constitución diga si acepta esta alternativa o insiste en realizarlo en sus estudios.Además de la quilmeña, se mencionan otras alternativas como las universidades de Avellaneda, Hurlgingham, Lanús, Moreno, José C. Paz, Florencio Varela y Lomas de Zamora.Desde UC existen dos posturas antagónicas respecto de la manera en que CFK participe del debate: un sector cree que no debería aceptar el debate y centrar los esfuerzos en los actos cara a cara con la gente. Otros, en tanto, sugieren debatir pero sólo con el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, dejando afuera los tres restantes (Florencio Randazzo, Sergio Massa y Néstor Pitrola).