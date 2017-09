INSOLITO

Eramos tan pobres… distrito de Cambiemos sin teléfono por no pagar

A la municipalidad de Mar Chiquita, que conduce el radical Carlos Ronda, le cortaron el servicio telefónico por tener deudas con la multinacional que presta el sistema.

Mar Chiquita no gana para disgustos. En las últimas horas, desde la propia comuna trascendió un corte en el servicio telefonico, que no fue producto de ninguna falla en las líneas de Telefónica, sino que fue porque la comuna no cumplió con el debido pago a la prestadora.Por ello, la multinacional decidió cortarle el servicio de realización de llamadas. Aunque no se informó oficialmente el monto adeudado, desde el diario local La Gazeta precisaron que la compañía dejó habilitada la posibilidad de que el municipio sí pueda recibir llamadas.En las últimas horas, el mismo medio detalló que se trata de una “factura intermedia que se habría traspapelado” de los gastos fijos mensuales y deslizó que la cifra adeudada es alta.La firma decidió intervenir en las comunicaciones al no recibir el dinero y desde el gobierno de Ronda gestionan el pago para la restitución del servicio. Asimismo, señalaron que el pago se habría traspapelado y por eso se llegó a la situación morosa.