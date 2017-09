CONGRESO

Presupuesto: Solá aseguró que el ajuste será de más de 2 puntos del PBI

El ex gobernador bonaerense y actual diputado nacional disparó contra el proyecto de Presupuesto 2018. Sostuvo que habrá "menos crecimiento", mientras el recorte sea mayor.

El primer candidato a diputado nacional de 1País, Felipe Solá, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2018 presentado el viernes por el Gobierno y aseguró que el ajuste de gastos será superior a los 2 puntos del PBI, más de lo anunciado por el Gobierno.“Ellos quieren hacer un ajuste del Estado del 1% pero va a ser mucho mayor, porque ellos se jactan de no hacer reformas, no hacer actualizaciones del Presupuesto durante el año, pero si hay más inflación el año que viene de la que el Gobierno presume que habrá, y dejan las cifras igual, el Presupuesto es de ajuste totalmente”, consignó.En ese sentido, el ex gobernador bonaerense apuntó a la confección del proyecto. “El verdadero ajuste calculado hoy está arriba de 2 puntos del PBI, no es el 1 % como ellos dicen". “Nosotros sostenemos que a más ajuste del Estado, hay menor crecimiento, al revés de lo que dice el Gobierno”, sostuvo.Por otro lado, expresó que “hay subejecución presupuestaria en obras públicas”, pese a que “el Gobierno lo anuncia como si el 100% estuviera hecho”. Y, en ese sentido, también dirigió sus cañones contra el Plan Belgrano, el proyecto del Gobierno para el desarrollo del norte argentino“Es el mayor papelón, porque incluye las jubilaciones que se pagaban antes y ahora, el fondo sojero que se le pagaba a todos los intendentes del NOA, ¿cuál es la novedad?”.En ese punto, exigió que la presentación de datos sea de otra manera. “Lo que tendrían que poner es el neto, qué es lo nuevo en infraestructura, eso sería el plan Belgrano y no esas cifras enormes que se ponen y que son mentiras”.