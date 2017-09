DECLARACIONES CRUZADAS

Más de la novela del Consejo de la Magistratura: ahora Cambiemos le responde al Frente Renovador

El senador Marcelo Dileo cruzó a D'Onofrio y afirmó que el organismo "no obedece a la voluntad individual de nadie" ni cede "ante mezquinos intereses políticos partidarios"

Desde el entorno de María Eugenia Vidal confiaron a La Tecla que, en lo que resta del año, difícilmente se vuelvan a elevar pliegos para ocupar cargos en el Poder Judicial de la Provincia. La actividad del Consejo de la Magistratura se ve restringida, sobre todo porque los abogados que participan del ente donde se toman las pruebas a los aspirantes ya anticiparon que no votarán pliegos hasta que no quede conformada la nueva composición del Consejo. Es decir, hasta que no asuman los nuevos legisladores y se designen los representantes de la Legislatura para el organismo que elige las ternas.De esta manera, hasta el año que viene no habría designaciones de jueces, camaristas, fiscales, defensores oficiales y jueces de paz para cubrir los cargos vacantes en la Provincia. Se estima que hay alrededor de 500 vacancias.En este marco, el senador massista Jorge D'Onofrio afirmó: "El oficialismo está esperando después de octubre, para ver si puede usar la Legislatura de escribanía. A Cambiemos le está gustando ser kirchnerista. Claramente el cuelo de botella se encuentra en el Poder Ejecutivo. Todavía no sabemos cuál es el rumbo de este gobierno en materia de justicia. El gobierno de Vidal no envía los pliegos y la justicia continúa esperando su destino".Su par de Cambiemos, Marcelo Dileo, salió a responderle con el siguiente escrito:"Sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos AiresLa dinámica del funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires no obedece a la voluntad individual de nadie, ni nos puede forzosamente obligar a ceder ante mezquinos intereses políticos partidarios, sino que por su heterogénea y multisectorial composición apuntamos a que el resultado final de nuestra labor sea fruto del consenso de todos los operadores que intervienen en el seno de este organismo.Es un camino obviamente más largo pero que nos garantiza resultados más fructíferos. Estamos frente a un proceso de reforma legislativa en plena elaboración, que impulsa la Gobernadora María Eugenia Vidal a través del Ministerio de Justicia en la que también participan los distintos sectores con la más amplia representación, y que si bien aún no se ha convertido en ley, nos impone a todos los consejeros compartir la visión sobre la necesidad de extremar recaudos para garantizar la elección de los mejores magistrados y funcionarios para la administración de la justicia de la Provincia de Buenos Aires.Lejos estamos de preocuparnos por el tema estadístico, elegimos avocarnos a una estrategia que priorice lo cualitativo por sobre lo cuantitativo.La trascendencia en la vida institucional de la Provincia del Poder Judicial nos impone, reitero, la elección de los mejores para fortificar y jerarquizar a este poder, atento que es quien tiene, nada más y nada menos, que dirimir las controversias de los bonaerenses, garantizar sus derechos y facilitar el acceso a la justicia.Senador Provincial J. Marcelo DileoConsejero Titular del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires"