BERAZATEGUI

Cristina no se niega al debate entre candidatos pero pide que lo organicen las universidades públicas

En un distrito amigo, la expresidenta dialogó con la prensa y dejó definiciones de cara al panorama electoral que se viene. Asevero que está de acuerdo con que haya debate pero pidió que no lo organice una empresa privada sino las universidades públicas de comunicación social.

En el distrito de Berazategui, CFK metió recorrida por distintas dependencias municipales y en una rueda de prensa con periodistas dejó una serie de definiciones políticas con fuerte acento en la crítica a CambiemosEntre ellas, la ex Jefa de Estado, sostuvo que "el oficialismo culpa al kirchnerismo de todo" ya que es "construye que los otros tienen la culpa de todo lo que pasa en la sociedad. Tienen una actitud perversa, vinieron a unir y no hacen más que profundizar la grieta".Además, CFK se refirió a la toma de los colegios que suceden en Capital Federal y aseveró que "tienen que ver con una reforma educativa con la que no están de acuerdo ni docentes ni alumnos, y pasa por no consultar a la comunidad educativa".En otro orden de cosas, consideró que "Berazategui supo ser un polo industrial muy importante y ahora están cerrando industrias como el polo maderero que sufrió un fuerte impacto", al tiempo que le pidió al gobierno "cambiar este rumbo y no menospreciar a la industria nacional”.“Esta realidad que está viviendo el país hay que transformarla mediante la construcción de un diálogo político nacional donde se pongan todos los temas que a los argentinos nos importan sobre la mesa”, agregó.Noticia en Proceso...