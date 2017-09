PELEA POR EL VOTO

Randazzo pidió debate público entre todos los candidatos previo a la elección

El candidato a senador nacional por el Frente Justicialista Cumplir aseguró hoy desde Bahía Blanca que "muy importante que se haga un debate público de todos los candidatos" antes de las elecciones generales del 22 de octubre.

“Nosotros queremos un debate público entre todos los candidatos. Nos parece importante que la ciudadanía pueda comparar nuestras propuestas, nuestras conductas, y nuestras ideas de cara al futuro”, subrayó Randazzo al ser entrevistado hoy por La Brújula y LU2 de Bahía Blanca, y acompañado por el candidato a diputado provincial Alejandro Dichiara y a concejal Marcelo Feliú.Al ser consultado sobre si cree que es posible que los candidatos que aún no se decidieron a debatir (por la ex presidenta Cristina Fernández y el ex ministro de Macri, Esteban Bullrich), acepten hacerlo, Randazzo afirmó: “Espero que se dé. Creo que es importante que nos vean a todos juntos confrontando sobre el pasado, presente y, sobre todo, sobre el futuro”.Por otra parte, Randazzo cuestionó el modelo económico de Macri. “El Presidente no cree en el Estado. Y si el Estado se corre siempre se perjudica al que menos tiene”.A pesar de analizar como “malo” el presente del país, "porque el camino que transita el Gobierno no es bueno, ya que hay mucho desempleo y baja del consumo", Randazzo sostuvo que "el éxito electoral de Cambiemos es el voto en contra de Cristina. Lo mejor que le puede pasar a Macri es que ella sea candidata".Al definirse como “claramente opositor a Macri, Randazzo explicó que "soy muy crítico del gobierno actual porque aplica viejas recetas que ya nos llevaron al desastre".