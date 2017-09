SEGURIDAD

Los municipios k de la tercera apuran definiciones sobre la Policía Local

Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Avellaneda, La Matanza y Ensenada se reunieron con el subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro

La Secretaria de Seguridad de Ensenada y candidata a diputada provincial, Susana González, desarrolló que el funcionario bonaerense "no definió el futuro de la Policía Local porque nos dijo que no está en su poder hacerlo, que por ahora las van a mantener. Sí se comprometieron a hablar con los municipios en la toma de las decisiones, que están llevando a cabo en forma unilateral, y también se comprometió a atender las particularidades de cada uno de los municipios que nos presentamos"."Va a haber mayor diálogo, y eso es importante; hasta ahora venimos financiando el sistema de seguridad y acatando órdenes. No es malo eso, lo malo es que las órdenes son para las 64 policías locales que tiene la Provincia por igual, cuando somos 64 realidades diferentes con 64 mapas delictuales diferentes", agregó, "No es lo mismo La Matanza con 2 millones de habitantes que Ensenada con 70.000".Sobre la modalidad en la que empezarán a trabajar a partir de ahora, adelantó: "Cada uno de los municipios vamos a hacer una presentación individual en cuanto a lo que queremos de los insumos policiales y lo que creemos nosotros que debe ser una estrategia de seguridad con la participación ciudadana de todos los sectores".Sobre la Policía Local, especificó: "Los intendentes no se niegan a aportar fondos para la Policía Local, lo que los intendentes no quieren es terminar siendo billeteras y no tener decisión al momento de diseñar las estrategias en sus distritos. Vinimos a sumar no vinimos a plantear una discusión política preeleccionaria"."Si la Policía Local fue diseñada para que los Municipios dirijan la estrategia, no la decisión, que la estrategia sea escuchada", concluyó.