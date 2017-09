CAMPAÑA

María Eugenia Vidal en Quilmes: "Queremos el poder para hacer cosas, no el del escritorio"

Junto al presidente Macri y el intendente quilmeño Martiniano Molina, la gobernadora bonaerense participó de un acto con jubilados. Repasó algunos logros de la gestión oficialista y prometió que no van a parar y que pasó el tiempo de las palabras.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó hoy un acto en Quilmes, acompañado de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y el intendente oficialista Martiniano Molina, en el que aseguró que el oficialismo quiere "el poder, pero para hacer cosas, no el poder del escritorio".En un acto con jubilados en ese distrito de la Tercera Sección electoral, Vidal aseguró que "pasó el tiempo de las palabras. Tuvimos muchos discrusos, muchas palabras", reclamando apoyo para su fuerza política.Además, la gobernadora aseguró que este es un camino que no para, prometiendo que "vamos a seguir, no vamos a parar", mientras la gente acompañó estas expresiones con el grito de "Sí se puede".Vidal hizo un repaso por algunos logros del oficialismo, entre los que mencionó el más de un millón de jubilados que van a cobrar "la reparación histórica que esperaron durante décadas" o el crédito Argenta, además de los planes turísticos para la tercera edad.La gobernadora se refirió también al aumento anunciado por la administración provincial para el sector pasivo, que será del 13 por ciento, asegurando que "este año todos los jubilados van a cobrar una jubilación que va a superar la inflación y eso lo podemos hacer porque ahora tenemos un INDEC confiable".Otros puntos resaltados por María Eugenia Vidal en su discurso fueron la entrega de escrituras o el otorgamiento de créditos hipotecarios "que no hubo en toda la última decada", comentó.