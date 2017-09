JUBILACIONES

Mirta Tundis: "el mayor pagador en negro es el Estado"

La diputada del Frente Renovador analizó los incrementos en las jubilaciones anunciados por la provincia de Buenos Aires. Expresó que el gran problema son los montos no remunerativos que cobran los activos municipales, que luego repercute en los haberes de los pasivos bonaerenses.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentó las asignaciones familiares en un 20% y la jubilación mínima en un 12,96% a partir de septiembre de 2017, llevando la jubilación mínima de 4,214 a 4,750 pesos.Estos incrementos fueron analizados por la diputada nacional del Frente Renovador por la provincia de Buenos Aires, Mirta Tundis, en diálogo con Cadena Río (FM 88.7), quien desgranó algunos aspectos de estos anuncios.La legisladora aseguró que se trata de "un aumento establecido por ley a nivel nacional, con lo cual el mínimo se va a 7,200 pesos, quedando el 70% de ese monto para las pensiones no contributivas. Pero en la provincia de Buenos Aires el haber mínimo se va a 4,700 pesos"."Lamentablemente los casi 10 mil jubilados de la provincia, que en su gran mayoría son municipales, cobrarán ese monto de 4,700 pesos. Yo vengo recorriendo varios municipios como La Plata, Ensenada, Alberti, Chacabuco, Bragado y a todos los jubilados municipales les decía que el principal problema que tienen es que los municipios pagan a los empleados en actividad un monto fijo en negro, no remunerativo y esto no se traslada a los haberes de los jubilados", explicó.En tal sentido, la diputada añadió que "hay que ver, cuando se hacen los convenios, las paritarias, cómo reaccionan los sindicatos para pelear con los intendentes para que los municipios blanqueen esos montos, porque si no van a seguir cobrando por debajo del haber mínimo que paga Nación. Incluso por debajo de una pensión no contributiva a nivel nacional".La especialista en temas previsionales juzgó que "el mayor pagador en negro que el Estado nacional, provincial o municipal. Yo he visto recibos de gente en los que el sueldo básico era de 1,200 pesos y el resto eran todos montos no remunerativos. Y entonces después le pagan un haber mínimo que no les alcanza para satisfacer las necesidades básicas".Acerca de las demandas que le acercan los pobladores bonaerenses, Tundis aseguró que "la gente lo que más nos plantea es la falta de oportunidades y la falta de dinero para poder vivir. Y la situación se agrava en lugares donde las inundaciones han afectad".