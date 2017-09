REUNION OFICIAL

Como Cristina, Macri pidió un baño de humildad para ganar las elecciones

El jefe de estado pidió a los representantes del Gobierno que redoblen los esfuerzos para revertir el resultado de los comicios en la provincia de Buenos Aires. La humildad para el trato con los vecinos como punta de lanza.

Tal como informó La Tecla.info, el presidente de la Nación tomó la decisión de involucrarse de lleno en la campaña bonaerense y por ello convocó a una reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Cerca de las nueve de la mañana comenzaron a llegar los hombres del equipo nacional, más legisladores nacionales y bonaerenses, además de los funcionarios de María Eugenia Vidal.Ante más de 500 presentes, fue Mauricio Macri quien tomó el micrófono para dar su mensaje a los presentes. Siempre, en clave electoral.La humildad fue la moneda corriente en la jornada en el CCK. Es que, casi como realizó Cristina Fernández de Kirchner en las PASO del 2015, cuando pidió un baño de humildad a los candidatos para que bajen las listas y Daniel Scioli sea él único aspirante a Presidente, Macri también lo hizo. Claro está, la “humildad” apuntó a otro objetivo pero también fue direccionada a sus candidatos y funcionarios.En ese sentido, Macri reclamó a los presentes que no pierdan la humildad en el cara a cara ante los vecinos. A su vez, exigió que ante los indicadores en alza de la economía y las encuestas electorales que marcan una victoria de Cambiemos en octubre, no pierdan de vista el objetivo.Similar postura había tomado María Eugenia Vidal el pasado viernes en el foro de intendente de Cambiemos, cuando remarcó: “nuestra encuesta son las PASO, y hoy nos marcan que nos faltan 20 mil votos para ganar”.Claro está, con el discurso alineado, Provincia y Nación apuesta a la unidad de acción de los actores involucrados en el proceso electoral y no dejar nada librado al azar para revertir el resultado.