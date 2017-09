CAMBIANDO

Cambiemos posterga la fecha del acto con Macri y Vidal en la Repu

Desde el oficialismo se escucharon diferentes versiones sobre la decisión: desde el pronóstico de lluvias al temor a competir en cantidad de gente con el acto de CFK en Ensenada. El jueves, Garro celebrará el Día de la Primavera en la Plaza Islas Malvinas.

"Problemas de agenda", fue la respuesta esgrimida por fuentes cercanas a Cambiemos para explicar la postergación del acto de reinauguración de la República de los Niños, a la que asistirán el presidente Mauricio Macri y la gobernador bonaerense María Eugenia Vidal.El evento festivo, que se pasó del jueves al viernes de esta semana, está organizado por la Municipalidad de La Plata y es observado como una reafirmación del poder amarillo en esta ciudad, en la que el intendente Julio Garro ganó las PASO con holgura.De acuerdo a lo que pudo averiguar La Tecla.info, la cuestión climática pudo haber jugado un papel importante en la decisión. Se esperan lluvias para el jueves y eso empañaría lo que debería ser una gran celebración popular, a la que han sido invitados colegios platenses y de localidades cercanas, además de dirigentes políticos, empresariales, sindicales y sociales de la región.Otras voces, sin embargo, pusieron en duda dicha hipótesis, recordando que el mismísimo jueves estará la mismísima Cristina Fernández de Kirchner en un acto a realizarse en Ensenada. "Seguramente no habrán querido arriesgarse a que haya menos gente en la Repu que en Punta Lara, (escenario elegido para el desembarco K en territorio amigo de Mario Secco)", aventuraron.A pesar de cierta frustración por el cambio de fecha, el intendente Garro no se quedará sin celebración, ya que el jueves a las 11, organizado por el municipio platense, tendrá lugar el festejo del Día de la Primavera, con entrada libre y gratuita.Será en la Plaza Islas Malvinas y contará con la participación de bandas como "Agapornis", "Looking Up", "Caracol a Contramano", "La Jeffer", "Apolo" y "Sin Ensayo", además de artistas juveniles como Julián Serrano y conocidos youtuberes. La conducción estará a cargo de Julián Weich, Freddy Villarreal y Caramelito.