HASTA DICIEMBRE

Vidal no quiere nuevos jueces y fiscales y el FR está que arde

El Presidente del bloque de senadores de 1 País, Jorge D'Onofrio, se refirió a la actividad legislativa y la postura del Gobierno bonaerense con respecto a la designación de nuevos jueces.

"El oficialismo está esperando después de octubre, para ver si puede usar la Legislatura de escribanía. A Cambiemos le está gustando ser kirchnerista", manifestó el senador massista.D'Onofrio realizó estas declaraciones en el marco del congelamiento del tratamiento de pliegos judiciales en el Senado, tema adelantado por La Tecla la semana anterior."Claramente el cuelo de botella se encuentra en el Poder Ejecutivo", sostuvo el candidato a diputado y cuestionó: "Todavía no sabemos cuál es el rumbo de este gobierno en materia de justicia".En tanto, el legislador renovador expresó: "El gobierno de Vidal no envía los pliegos y la justicia continúa esperando su destino". Y ejemplificó: "El departamento judicial Lanús-Avellaneda todavía no logró ponerse en marcha".Y concluyó: "Como en muchos aspectos, Cambiemos solo hace marketing de las soluciones. Hablan de revolución de alegría y cambio pero la justicia sigue igual que durante el kirchnerismo".Tal como se informara días atrás, desde el entorno de María Eugenia Vidal confiaron a La Tecla que, en lo que resta del año, difícilmente se vuelvan a elevar pliegos para ocupar cargos en el Poder Judicial de la Provincia.La actividad del Consejo de la Magistratura se ve restringida, sobre todo porque los abogados que participan del ente donde se toman las pruebas a los aspirantes ya anticiparon que no votarán pliegos hasta que no quede conformada la nueva composición del Consejo.Es decir, hasta que no asuman los nuevos legisladores y se designen los representantes de la Legislatura para el organismo que elige las ternas.De esta manera, hasta el año que viene no habría designaciones de jueces, camaristas, fiscales, defensores oficiales y jueces de paz para cubrir los cargos vacantes en la Provincia. Se estima que hay alrededor de 500 vacancias.El presidente del Consejo y miembro de la Corte, Eduardo Néstor De Lázzari, preferiría avanzar en las designaciones, pero la negativa del oficialismo y de los abogados traba cualquier avance.Fuentes oficiales dijeron a este medio que “estre año se sacaron los pliegos que eran urgentes (en mayo) y ahora vamos a esperar para avanzar porque si no las designaciones entran en un manoseo político que no corresponde”.La falta de mayoría propia en el Senado hace que el oficialismo deba negociar demasiado los pliegos, y ara designar algunos agentes judiciales ceder otras sillas a peticiones de la oposición. En ese sentido, el massismo ha hecho valer considerablemente sus manos en la Cámara alta.Si los resultados de agosto se repitiesen en octubre, desde el 10 de diciembre, Cambiemos tendrá mayoría propia en la Cámara de Senadores, más manos en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y probablemente más representantes en el Consejo de la Magistratura. Un camino allanado para entrar en menos negociaciones para la designación de jueces, fiscales y demás.En la oposición preferirían otro nivel de actividad del Consejo, pero poco pueden hacer ante la decisión política de la Gobernadora de esperar al recambio legislativo para darle el nuevo perfil a los nombramientos en los cargos judiciales para los que es necesario un acuerdo del Senado.