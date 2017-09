CAMPAñA Y ALGO MáS

Massistas en off: la “muerte” de Maldonado, un final de terror y el Randazzo Pro

Se tocaron todos los temas. Los de coyuntura, los más picantes y también los intrascendentes. En uno de los lados de la mesa, cuatro importantes dirigentes del Frente Un País. Del otro lado y en las cabeceras, un grupo de periodistas de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

"El país no tiene ministro de Economía", dice el mayor y más experimentado de los massistas cuando se le recordó que Nicolás Dujovne dijo que “un funcionario tiene derecho a gurdar su dinero en el exterior". "Quién carajo va a invertir en este país si el que tiene que convencerte de que lo hagas tiene la guita afuera", se preguntó furioso otro de los dirigentes."No ven una vaca adentro de un baño, no te digo una cucaracha en el living; estos no ven una vaca adentro de un baño", reiteró y explotó el que más sabe de números, y se agarró fuerte la cabeza al decir que "teniendo el valle de Río Negro, llegamos a importar manzanas".Los protagonistas de la escena se ponen nerviosos al dar casi por sentado que el electorado no se está dando cuenta que después de las elecciones se vienen cambios importantes. "Están escondiendo la reforma impositiva, la reforma laborar y la reforma previsional; se vienen malas noticias y la grieta no los deja ver", espetaron.Y al tratarse de un off, con los muchachos más sueltos, se habló de un tema que en on es tabú: ¿Dónde podemos ir a parar si las cosas están tan mal como ustedes y el kirchnerismo señalan?, se interrogó. La respuesta fue contundente. El dirigente del massismo recordó los finales de Martínez de Hoz, Alfonsín y De la Rúa.La siempre preocupante fuga de capitales también se hizo presente en la charla. "No se puede tener un modelo sustentable si no se puede retener el ahorro de los argentinos", exclama con acento crítico uno de los comensales, porque sí, hubo de comer: empanadas (bastantes más de tres).También se habló de la campaña de cara a las generales, y los más conversadores coincidieron en que "para el periodismo va a ser aburrida", pues destacaron que "vamos a seguir contándole a la gente las propuestas que tenemos, sin caer en la grieta que proponen el gobierno y el kirchnerismo".De todos modos, aunque todo esté medianamente cerrado, todavía hay lugar para quienes quieran sumarse al proyecto que lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer. "Hay espacio para seguir concertando con otros sectores", dice el vocero político de la rectangular mesa.Más adelante, sobre el papel del líder del Frente Justicialista, Florencio Randazzo, en estas elecciones, entre risas, se dijo que "es obvio que está jugando para el gobierno, está cumpliendo con Macri", y agregó que "ya no tiene mucho más por hacer, el trabajo está hecho".¿Va a haber debate? Si va a haber. Y tanto el tigrense como la uno del GEN están dispuestos a ir. No ponen condiciones pero si les dan elegir prefieren que estén los representantes de las cinco fuerzas clasificadas a las generales. Lo mismo piden para el debate porteño, así no se deja afuera a Matías Tombolini, el postulante de Un País.“¿Ya saben cómo encarar el debate teniendo en cuenta que Bullrich va a estar solo, sin Vidal?, interrogó una de las periodistas. Y el silencio, por unos segundos, se apoderó de los candidatos. “Mirá vos, no lo habíamos pensado”, se sorprendió el más joven de los cuatro, y con cara de alegría sostuvo que “el panorama es muy distinto”.En tanto, en cuanto al futuro del peronismo, se negó de manera rotunda que el ex titular de la Anses esté pensando en unificar el PJ. "Nada de eso, siguen hablando y discutiendo alrededor de un sello", dijo el dirigente y desmintió ese extraño "dispuesto" televisivo de Massa. "Hay que discutir sí, pero acerca de una agenda de país", completó.Para el último quedó el caso Santiago Maldonado, y los cuatro presentes coincidieron en que "no lo mezclamos con la política, por eso no tenemos postura". Sin embargo, aclarando que se trataba de una opinión personal, uno de los renovadores expresó que "al pibe lo mató la Gendarmería por tener pelo largo, bigote largo y barba, como hacían los militares de la última dictadura".