ESTRATEGIAS

Macri se mete en la campaña y convoca a los candidatos para marcar de qué se habla y de qué no

En lo que comenzará como una reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente aprovechará para marcarles el terreno a los primeros cinco candidatos de Cambiemos. Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, Héctor “Toty” Flores y Guillermo Montenegro, son los convocados.

Según pudo saber La Tecla.info, el presidente Mauricio Macri quiere tener mayor control de la campaña y la estrategia electoral que llevarán adelante los candidatos de Cambiemos en la Provincia. Por ello, con la excusa de participar de una reunión de gabinete ampliado en las instalaciones del Centro Cultural Néstor Kirchner, convocó a los primeros integrantes de la lista de senadores y diputados.En ese sentido, Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, Héctor “Toty” Flores y Guillermo Montenegro serán los que se presenten en la Rosada para conversar con el Presidente.En definitiva, el encuentro tendrá un único objetivo y será enderezar la campaña, cerrar filas en un discurso unificado y, principalmente, marcar cuales son los temas de los que se puede hablar con libertad y cuales son los temas a evitar.Vale destacar que, en la previa de las Primaria Abiertas Simultáneas y Obligatorias, la orden para imponer el relato Cambiemos fue no hacer mención a la economía y hablar de la contienda futuro – pasado. Ahora, se espera que la economía quede liberada de la prohibición.Párrafo aparte tendrá el caso Santiago Maldonado, la complicidad o no de Pablo Nocetti y Patricia Bullrich, ambos funcionarios en el ojo de la tormenta durante los últimos 50 días. No es un tema que el Gobierno puede evadir como le gustaría, por ello se bajaría línea directa sobre las respuestas a dar al ser consultado por la desaparición forzada del muchacho oriundo de Veinticinco de Mayo.Después de la bajada de línea de Mauricio Macri, llegará el respaldo presidencial. Será en Quilmes, donde los cinco candidatos recorrerán uno de los barrios (no trascendió cual será) a la par del presidente.Cabe destacar que el distrito y la Tercera sección son zonas claves a trabajar por Cambiemos ya que en las PASO fue impactante la superioridad de Unidad Ciudadana en la región. Inclusive, Martiniano Molina fue uno de los intendentes del oficialismo que fue derrotado en las PASO. Por ello, el oficialismo centrará el poder político y los recursos para revertir la derrota a manos del kirchnerismo.