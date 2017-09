LA PLATA

Once años sin Julio López: once fotos de las populosas marchas

Bajo la consigna "Aparición con vida de Jorge Julio López, ¿Dónde está Santiago Maldonado?, una columna encabezada por Rubén López, hijo de Julio, se concentró en la Plaza Moreno y desde allí se dirigieron a los tribunales Federales de La Plata para reclamar por la aparición de López. A continuación, once imágenes.

Organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizaron ayer a la tarde en La Plata a 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, marcha que encabezó su hijo Rubén, quien consideró que "es una paradoja, pero gracias a que mi viejo desapareció se empezaron a cuidar a los demás testigos".Bajo la consigna "Aparición con vida de Jorge Julio López, ¿Dónde está Santiago Maldonado?, la columna se concentró en la Plaza Moreno y desde allí se dirigieron a los tribunales Federales de La Plata para reclamar por la aparición de López.Al trazar puntos de coincidencia entre ambos casos, el hijo de Jorge Julio López, razonó que "estamos pidiendo por ambos, acá no hay uno más desaparecido que el otro, son dos contextos distintos, dos gobiernos diferentes, diferentes modos de actuar. Estamos en esta doble situación, y estoy con la fortaleza que me dejó mi viejo y con los compañeros de lucha"."Nosotros siempre estuvimos contenidos hasta diciembre del 2015 por el gobierno nacional y provincial. En el caso de Santiago, sus familiares están esperando que los llamen desde el gobierno y los apoyen pero no con algo actuado, fingido, pedimos que sean sensibles y que acompañen a las familias", enfatizó López.Al ser consultado por Télam sobre si piensa que algún día sabrá la verdad destacó que "ojalá la vida me de fuerza para saberlo, quiero tener esperanza porque otra opción no me queda. Siempre apuntamos a saber la verdad pero el problema es el tiempo".Vale destacar que la protesta se nutrió principalmente de agrupaciones vinculadas con el kirchnerismo como el Frente para la Victoria, Miles, Suteba, ADULP y contó con la presencia de dirigentes de esa facción política, como la concejal platense, Florencia Saintout, entre otros.Es importante señalar que en la capital provincial no hubo una sola marcha. Y lo cierto es que en otra masiva manifestación, que en un momento se cruzó con la primera, organismos de Derechos Humanos, agrupaciones de izquierda y gremios se movilizaron desde Plaza Moreno hasta la Casa de Gobierno.En ese marco, la dirigente local de Libres, Maia Luna, manifestó que “nos es fundamental seguir llenado las calles como lo venimos haciendo, reclamando por los derechos de todos y de todas y, además, para que el estado se haga responsable de estas desapariciones en democracia”.Más adelante, Luna exigió “que aparezca con vida Johana Ramallo y todas las mujeres desaparecidas”. En un contexto de ajuste impulsado por el gobierno nacional de Mauricio Macri, “entendemos que necesitan disciplinar y meter miedo en la sociedad y por eso quieren callar nuestras voces y deslegitimar las luchas sociales; necesitan mantenernos con miedo”, agregó.En el mismo sentido, Cristian Medina coordinador de Barrios de Pie, expresó que “vemos muy importante participar, ya que somos nosotros los que a diario sufrimos en los barrios más populares la persecución, la represión, el hostigamiento de la policía y otras fuerzas de seguridad”.