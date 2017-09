CUMPLIR

Randazzo insiste en la despolarización: "El futuro no se construye votando a Taiana o Gladys González”

El candidato a senador por el Frente Justicialista Cumplir, Florencio Randazzo, advirtió hoy que “no hay que mentirle a los bonaerenses, porque no estamos frente a un balotaje ni hay que votar necesariamente en contra de” nadie.“Es falso que haya una única opción opositora y que justo sea la que lleva a Cristina como candidata”, subrayó en el marco de una recorrida de campaña por el sur de la provincia de Buenos Aires.“Nosotros encarnamos una opción con valores, coherencia, y tenemos una lista que expresa el futuro”, señaló Randazzo al finalizar un encuentro con los candidatos de todo el sur bonaerense. Y agregó: “Creemos que la opción Macri o Cristina, las mismas personas discutiendo sobre las mismas cosas, no le hace bien a la sociedad. Esa cuenta ya se saldó en 2015”.En ese sentido, Randazzo indicó que “es posible tener una mirada más a mediano y largo plazo, y construir el futuro no pasa por votar a Taiana o Gladys González”. “Nosotros estamos convencidos de que en 2017 hay que empezar a darle forma a una mayoría que sea capaz de ganarle a Macri en la próxima elección presidencial y eso no lo garantiza Cristina”, añadió.Randazzo recorrió hoy las localidades de Sierra de la Ventana, Monte Hermoso y Coronel Dorrego “contándole a los vecinos cuáles son nuestras propuestas y nuestra visión de hacia dónde tiene que ir la Argentina para resolver los problemas que realmente preocupan a la sociedad”, según explicó el propio candidato.