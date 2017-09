LEGISLATIVAS 2017

De campaña por el Conurbano, Massa busca sortear la polarización: "Somos peronistas del siglo XXI"

El líder de 1País intenta mejorar los números de las PASO a pie por el Gran Buenos Aires. Acompañado de todo su equipo, estuvo en San Martín, Morón e Ituzaingó, y terminará en La Matanza

Tras su paso por un centro de jubilados en San Martín, y luego de explicar sus propuestas en materia de seguridad en Tres de Febrero, el diputado nacional y candidato a senador por la fuerza política 1Pais, Sergio Massa, visitó una PyME en Morón, en la tercera parada del recorrido por diferentes puntos del Gran Buenos Aires que marca el inicio de la campaña y que continuará en Ituzaingó y La Matanza.Massa, acompañado por su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, y por los diputados nacionales Felipe Solá y Cecilia Moreau, el especialista en PyMEs e industria José Ignacio de Mendiguren, el referente en política económica de 1Pais, Aldo Pignanelli y el candidato a concejal local Martín Marinucci, visitó la fábrica textil Hilados LHO en Haedo, partido de Morón.El recorrido, continuó en Ituzaingó, donde el candidato visitó el club Atlético. Ante la prensa, se refirió a la campaña rumbo a octubre, luego del resultado poco satisfactorio de las PASO. “Está claro que en el Congreso no va a haber mayoría de ningún sector que represente al pasado. Ahora lo que tenemos es que construir una alternativa que corrija el rumbo del gobierno, que defienda el trabajo y la pyme en argentina y que le ponga una disyuntiva a quienes representan a los sectores más ricos de la población”, dijo.Sobre la polarización que, según los especialistas se va a acentuar en las legislativas, el líder de 1País subrayó la importancia de los 3 millones de votos que fueron a alternativas que no superaron las Primarias. “A aquellos que no creen que el futuro de la Argentina está en el pasado, pero que están angustiados, dolidos y con la decisión de cambiar este presente, tenemos que invitarlos a construir ese futuro”, aseguró.Por último, habló del panorama del peronismo, hoy dividido en tres espacios distintos. “No somos lo mismo que otros sectores y amontonar es un mal mensaje. Nosotros somos peronistas del siglo XXI, somos un peronismo con desarrollistas, democristianos, creemos en transformar los planes sociales en planes de empleo, en defender al sistema de jubilación pública frente a un gobierno que pretende usar la plata de la ANSES para bonos”, concluyó.La recorrida concluirá en La Matanza, en donde se planea su paso por una fábrica junto a Graciela Camaño, Blanca Acuña y Roberto Mionis.