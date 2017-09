TEMPORADA DE PASES

Un alfil de Meoni se acerca a Cambiemos, y el massismo juninense queda entre la espada y la pared

El concejal Andrés Rosa abandonó la bancada del Frente Renovador para armar un unibloque. “Hoy Junín está atravesando la situación que hemos deseado toda la vida", afirmó

"Venía teniendo diferencias importantes, fui dando señales y entendí que a partir de la derrota del 2015 había que ampliar el capital político, pero lamentablemente el espacio no tuvo vocación de cultivar aliados. En algunos sentidos se fue perdiendo el norte, el bloque de concejales se transformó en un impedimento para que prosperaran los proyectos del Ejecutivo”, afirmó Andrés Rosa.“Hoy Junín está atravesando la situación que hemos deseado toda la vida, que es que bajen las obras públicas. Eso no se puede desconocer. El meonismo no ha tenido una evaluación correcta y precisa de lo que viene sucediendo en el contexto actual. Faltó racionalidad en algunas votaciones. Es un espacio que ha perdido la oportunidad de renovarse y volver a hacerse creíble para el vecino. No lo vi bien, y el resultado de las PASO reflejó lo que venía expresando internamente”, agregó.La salida de Rosa del Frente Renovador, y la conformación de su unibloque “Compromiso por Junín" debilita aún más al meonismo en el cuerpo deliberativo, que quedaría con una minoría débil a partir de diciembre. De los siete integrantes actuales, sólo dos continuarán en su banca hasta 2019, y si los resultados de las PASO se repitieran el mes próximo, el massismo sumaría tres, aunque los medios locales especulan con dos.Sobre la posibilidad de que haya más fugas en el bloque, el edil sostuvo: “Entiendo que hay gente que va a buscar un futuro dentro de la política y que hoy el meonismo no lo ofrece. Va a haber dirigentes que van a saber interpretar este tiempo. Puede ser dentro del bloque, pero también dirigentes importantes que en su momento fueron funcionarios y se quedaron, pero empiezan a transmitir disconformidad”.En torno al escenario nacional, analizó que Massa se encuentra ante “una caída estrepitosa, por lo menos en el interior de la provincia, y frente a una elección que se va a polarizar, y que quizás el espacio que más lo va a sufrir va a ser el de 1País”.