POLÉMICA

La Provincia y los techos del subdesarrollo

Intendentes y secretarios de Desarrollo Social de varios distritos se quejan por fallas en el Plan de Emergencia Habitacional que depende del ministerio que conduce Santiago López Medrano. La defensa de la cartera

Las casas del Plan de Emergencia Habitacional, que el ministerio de Desarrollo Social bonaerense pone a disposición de las familias que sufrieron alguna desgracia y no tienen dónde vivir, levantó revuelo en el vasto territorio provincial.La polémica se inició en Carlos Casares pero, de a poco, llegó a otros municipios, y tanto intendentes como secretarios de Desarrollo Social cuestionaron distintos aspectos de las vi-viendas que entrega la cartera conducida por Santiago López Medrano, desde donde respondieron a las acusasaciones.Todo comenzó con una tormenta intensa que afectó a Carlos Casares, y ocasionó que las casas de dicho programa tuvieran filtraciones de agua. Tras ello, vecinos que habían sido beneficiados se quejaron con el intendente randazzista, Walter Torchio, por las pérdidas sufridas. Y desde la gestión local salieron a indicar los alcances y limitaciones que tienen sobre estas casas en particular.En efecto, la presidenta del Concejo Deli-berante, y espada política de Torchio en el distrito, Ana Emelina Laffont, le marcó la cancha al gobierno bonaerense, a través de un comunicado en el que desligó responsabilidades. “Las viviendas no son adquiridas por el Municipio, razón por la cual no tenemos poder de decisión sobre el tamaño, ni su calidad”, sostuvo la edil; y criticó los mó-dulos habitacionales, por su precariedad: “No tienen ningún tipo de grifería y tienen una ocupación de 20 metros cuadrados”.En ese sentido, según relató Laffont a La Tecla, “la obligación del Municipio es la de poner a disposición un terreno para que se proceda a levantar la vivienda”; y separó la paja del trigo al sostener que “las y los beneficiarios son designados por la Provincia; por lo tanto, al llegar al Municipio ya tienen una familia destinataria, siendo ésta la única con la potestad para rechazarlas”.Pero las críticas al Plan de Emergencia Habitacional no se terminaron en el interior bonaerense. Desde el Conurbano, in-tendentes enrolados en Unidad Ciudadana sumaron otras observaciones. Uno de ellos fue el kirchnerista Mario Secco, quien, tajjante, dijo: “Nunca me han aportado nada”. El jefe comunal de Ensenada señaló incluso que para estos casos, el Municipio creó una empresa de casas prefabricadas que coloca, en promedio, “alrededor de tres o cuatro casas por día sin ningún tipo de asistencia de la Provincia”.“Ni siquiera acompañan con un plan social para los integrantes de esa familia que está en desgracia. Desde hace dos años, el área de Desarrollo Social que depende del gobierno bonaerense ha tomado la postura de no ayudarnos con nada”, precisó en diálogo con este medio.Quien se mostró en sintonía fina con Secco fue otro jefe comunal de la Tercera sección electoral: Fernando Grey. El intendente FpV de Esteban Echeverría también dejó entrever discriminación política al subrayar que “nosotros hemos pedido esta clase de ayuda, pero nunca pudimos acceder a este beneficio; frente a esa no respuesta optamos por resolver el problema con fondos municipales”.A 690 kilómetros de distancia, en Villarino, también reportaron quejas. El secretario de Desarrollo Social, Carlos Morelli, habló con La Tecla y aseveró: “Hemos solicitado esa clase de ayuda, por lo menos hemos pedido diez casas; han venido desde el Centro de Referencia del ministerio, pero nunca nos han dado pelota”.Además, Morelli puso el acento en la demora del trámite para alcanzar el beneficio: “La gestión tiene que ser más rápida y certera; si son para emergencia, el tiempo de entrega de las viviendas debería ser más corto”.Similares quejas se escucharon desde el distrito costero de Necochea. Allí, quien está a cargo del área de asistencia social, Jimena López, habló desde la experiencia propia. “Tiene una burocracia muy larga, y la necesidad es algo inmediato. Antes de ser secretaria me tocó gestionarlas como trabajadora social, y se hace eterno poder articular la ayuda; te dicen noventa días y suelen pasar nueve meses y no te llega”, indicó.LA VOZ OFICIAL: “La implementación de las casillas no es una política habitacional”La Tecla consultó al ministerio de Desarrollo Social de la Provincia por la implementación del Plan de Emergencia Habitacional, y desde la órbita que conduce Santiago López Medrano señalaron que “durante el año 2016 y los primeros meses del 2017 se entregaron 82 módulos, a municipios como Ayacucho, Berazategui, La Plata, General Lavalle y Florencio Varela, entre otros”.En ese sentido detallaron que el área específica que se encarga de brindar esta ayuda es la Dirección de Asistencia Inmediata, “que trabaja en conjunto con los municipios”. Indicaron que, por fuera de la instalación de las casas prefabricadas, existen programas en materia de infraestructura social que para este año “prevé una inversión de 188.647.908 pesos para la entrega de aberturas, materiales para construcción en seco, para techos, productos de electricidad, materiales de albañilería y plomería”.Con respecto el caso del distrito de Carlos Casares explicaron que “era un expediente del año 2015, de la gestión anterior, y que se pudo reactivar para dar una solución a los vecinos a través de la ejecución municipal, pero de ninguna manera es una política habitacional”.