UNIDOS TRIUNFAREMOS

Nardini quiere un PJ unificado con Massa y Randazzo adentro

El intendente de Malvinas Argentinas llamó a recuperar el 54 por ciento a través de un gran acuerdo entre sectores, que incluya a los referentes de 1País y Cumplir, además de varios gobernadores peronistas. Críticas a Cambiemos por el reparto de fondos.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, se mostró partidario de un gran acuerdo entre sectores del peronismo, que incluya a Sergio Massa y Florencio Randazzo, para recuperar el 54% de los votos obtenidos por Cristina Fernández de Kirchner en la elección presidencial de 2011.El jefe comunal subrayó la necesidad de unificar al PJ después de las elecciones de octubre, asegurando que "el problema es no poder juntarnos, que no nos unan las similitudes y nos gane el vedetismo de la discusión de quién encabeza una lista a futuro""Nardini incluyó en su convocatoria a gobernadores peronistas como Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba) y Carlos Verna (La Pampa), con la idea de reconstituir la columna vertebral del peronismo en base a un candidato que lo represente.Además, el alcalde se mostró partidario de elegir al candidato entre los que más midan y no por la vía de una interna partidaria, asegurando que "debe haber un candidato único y nosotros ´ponernos a su disposición".Nardini cuestionó también a Cambiemos por el reparto de fondos, expresando que "hay algunas cuestiones en las que algunos municipios nos vemos relegados por no pertenecer a un mismo partido político".A pesar de destacar aspectos positivos como la creación del Fondo de Infraestructura Muncipal, insistió en que "hay intendentes de un color político que recibieron más que nosotros", añadiendo que ""muchas veces lo discursivo de Cambiemos no es acompañado en las acciones".