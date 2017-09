"En la Provincia se había generado un Estado paralelo de drogas y corrupción": candidato PRO

El exministro de Justicia y Seguridad de la CABA, Guillermo Montenegro, rescató la lucha de la gobernadora Vidal contra el narcotráfico y las mafias del juego y la venta ilegal. Además, cuestionó el miedo que Unidad Ciudadana quiere instalar en esta campaña.

El candidato a diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, aseguró que "Se había generado un Estado paralelo en cuanto a la droga y la corrupción", poniendo en valor el compromiso de la gobernador María Eugenia Vidal para enfrentarlo.En tal sentido, el ex ministro de Justicia y Seguridad de la CABA dijo que Vidal está dando la batalla contra el narcotráfico, contra las mafias del juego ilegal y la venta ilegal".Montenegro refirió que, a su entender, esta lucha ha motivado que Cambiemos reciba votos en lugares en los que antes no tenía penetración. "En lugares donde no nos elegían, hoy nos eligen", dijo.Tras evaluar que uno de los principales problemas del Conurbano bonaerense es "la falta de Estado", el ex juez federal cuestionó que éste fuera suplantado por punteros políticos, a los que acusó de solucionarte la vida si te alineabas políticamente con él.Sobre el lanzamiento de la campaña de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el candidato oficialista dijo que se está tratando de imponer un miedo similar al del 2015, cuando decían que el Gobierno venía a sacar los planes, cuestionando que se hable de ajuste ante "la baja de la inflación y el crecimiento que hoy se están viendo".