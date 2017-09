UNIÓN FEDERAL

Insólito: no le presentaron la lista y se queda afuera de las Generales de octubre

Ricardo Carrera, candidato a concejal de Carlos Tejedor, fue el único en pasar el 1.5% de los miles de candidatos presentados por el frente Unión Federal en la Provincia. El apoderado no presentó documentación a tiempo.

Ricardo Carrera, el único candidato en pasar el piso de las PASO del frente Unión Federal, no podrá competir en las elecciones Generales: el apoderado de la alianza no presentó a tiempo la documentación para habilitar la lista para octubre. Insólito.En diálogo con La Tecla, Ricardo Carrera, docente de Carlos Tejedor y dirigente del Partido Popular, cargó contra Ernesto Habra, el apoderado de Unión Federal, el frente que había presentado más de 400 listas en la Provincia de Buenos Aires.“Habra se fue de viaje a Santiago del Estero, y desde allá hizo los trámites para otorgarle el poder de presentar la lista a una nueva persona. Pero lo hizo el 1º de septiembre; las listas cerraban el 2 y la Junta no lo aceptó”, explicó.Carrera cuestionó la falta de responsabilidad. Él no tuvo internas en Tejedor, por lo que presentó la misma boleta que la realizada para agosto. Obtuvo 187 votos, el 2,53% de los votos que lo puso en carrera y fue la sorpresa de un frente que se presentó miles de candidatos con polémica.Unión Federal había quedado bajo investigación por un presunto intento de fraude económico, al presentar múltiples internas para las PASO. Presentó más de 400 listas entre seccionales y locales, además de 26 para el Congreso. El dinero de impresión para boletas, pudo haber sido la cuestión, versión desmentida por el frente.Ahora, Carrera anunció que va a estudiar la posibilidad de acciones legales contra Habra, el apoderado del partido. “No quiero que vuelva a tener un frente así. Me manchó con una chanchada así. Quiero seguir en política y volver a ser candidato”, le dijo a este medio.