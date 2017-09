RECORRIDAS

Largó la segunda campaña y Cambiemos sale a la caza del Conurbano para dar vuelta el resultado

Comenzó oficialmente la campaña electoral y desde el gobierno bonaerense harán base en la Primera sección electoral. El voto por Esteban Bullrich, pero con Graciela Ocaña como cara visible. El cronograma de recorridas.

Este último domingo comenzó la campaña electoral con el 22 de octubre en el horizonte. En ese sentido, después del desembarco de María Eugenia Vidal en Mar del Plata para timbrear con los candidatos locales, el resto de los aspirantes al Congreso de la Nación volverán a la cancha, para recorrer los distritos de la provincia de Buenos Aires.De esa manera, según pudo saber La Tecla.info, en el oficialismo harán principal hincapié en el Conurbano bonaerense, pero con cierta particularidad. Es que, en la semana inicial en la segunda etapa de la campaña, la encargada de apostar a crecer en las urnas será Graciela Ocaña.Claro está, la primera candidata a diputada nacional por Cambiemos ganó con casi dos puntos de ventaja el mano a mano con Fernanda Vallejos (Unidad Ciudadana) y aventajó al propio candidato a senador del oficialismo, Esteban Bullrich, por casi 50 mil votos.En ese sentido, y en el marco de la búsqueda de los 20 mil votos que el gobierno necesita para revertir el resultado y no volver a caer ante Cristina Fernández y Jorge Taiana, Ocaña tendrá un rol central con recorridas en el Conurbano. Vale destacar que, la Primera y la Tercera sección electoral son regiones afines a los aspirantes de Unidad Ciudadana y donde Bullrich no cosecha la mejor de las imágenes.De esa manera, la número uno de la lista de diputados del oficialismo encabezará las recorridas por los diferentes distritos para incrementar las adhesiones a la lista general.La primera será en Merlo, suelo gobernador por Gustavo Menéndez, donde el kirchnerismo no tuvo grandes problemas para ganar. El miércoles hará lo propio, con una escapada a la Segunda sección para pasar por Cardales (Exaltación de la Cruz) y regresar a la Primera sección, Campana. Ya sobre el final de la semana, el jueves, caminará por las calles de San Fernando, distrito conducido por el massista Luis Andreotti.Cabe recordar que, hace algunas semanas atrás, luego de la derrota en las PASO, una de las medidas del comando de campaña de Cambiemos fue sacar de la escena a Esteban Bullrich. Tal como informó La Tecla.info, el número uno no suma las mejores impresiones en algunos distritos y por eso sus recorridas se hicieron en silencio, ante la orden de mantener el total hermetismo, hasta que se de a conocer por las redes sociales el desembarco del exministro en algunos distritos.El primero de los caso fue en Berisso, donde llegó hasta un colegio primario para hablarle a los menores en las aulas junto al intendente Jorge Nedela y a su hermano, Leandro, quien es el candidato distrital. Luego siguieron Chivilcoy, Rojas y Nueve de Julio entre otros.Así las cosas, el voto en el Conurbano a favor de Bullrich y en contra de Cristina, tendrá a Ocaña como protagonista en la primera semana de la campaña electoral.