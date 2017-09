CONTRAPUNTO

Diferencias en Cambiemos por la construcción de una nueva cárcel en Junín

La construcción de una unidad penitenciaria en el distrito figura en el proyecto de Presupuesto 2018 de la Nación. El intendente, que tiene el apoyo del gobierno de Vidal , no la quiere y dice que no se hará.

En medio de las demandas de mayor seguridad, y con las críticas por el colapso del sistema carcelario, el gobierno nacional incluyó en el Proyecto 2018 la construcción de una nueva cárcel en Junín, iniciativa que choca contra el deseo del intendente y del actual ministro de Justicia de Vidal, Gustavo Ferrari.El actual intendente de Junín, Pablo Petrecca, se opone a la construcción de una nueva cárcel en el distrito, que ya cuenta con tres unidades penitenciarias que, en conjunto, albergaba a más de 1800 internos en 2016.“Este tema es historia porque en Junín ya no habrá nuevas cárceles mientras sea Intendente de esta ciudad", expresó Petrecca en una conferencia el 3 de mayo. Lo mismo señaló este viernes, luego que se filtrara la noticia, al hablar de un compromiso con Germán Garavano, el titular de la cartera de Justicia de la Nación.Sin embargo, el proyecto aparece en el articulado del Proyecto de 2018. Según se desprende del apartado del documento, la obra tendrá una inversión pública de $70.796.261 a la que se le sumarán recursos privados. Según se proyecta, el 16,67% se construirá en 2018, el 33,33% en 2019; otro 33,33% en 2020; y, por último, el 16,67% restante en 2021.El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, presentó este viernes el proyecto de Presupuesto 2018, documento esperado por las administraciones provinciales para confeccionar sus propios cuentas de recursos para el año entrante.La inclusión de la nueva unidad penitenciaria en Junín no deja de llamar la atención. El jefe comunal ya había dicho a mitad de año que tenía el compromiso de Germán Garavano para que no se construya otra unidad penitenciaria en el distrito. Y, es más, dijo que creía en la palabra dada, cuando se lo consultó por primera vez al respecto.El rechazo de Petrecca tiene el respaldo de Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Dijo que no iba a haber nuevas cárceles en el distrito en una nueva conferencia de prensa. Hasta ahora las autoridades nacionales no han hablado.