RECORRIDA Y ALGO MáS

Junto a Margarita y con el foco en el PJ, Massa camina el Conurbano para relanzar su campaña

Cristina lo hizo con un acto en Florencio Varela, Cambiemos salió a timbrear el pasado sábado, Randazzo junto al Movimiento Evita, y Massa saldrá a caminar por diferentes distritos del Conurbano. Así será como el tigrense relance su campaña de cara a las generales

En una de las postas, el candidato a senador nacional del Frente 1País visitará la Textil HLO, en Haedo, partido de Morón, donde estará acompañado por Margarita Stolbizer y el economista Roberto Lavagna.Un rato antes, el tigrense estará en la localidad de Villa Bosch, Tres de Febrero, donde gobierna el macrista Diego Valenzuela.Vale destacar que anoche Massa dijo que si se construye "una alternativa que represente a trabajadores y clase media" estaría predispuesto a volver al Partido Justicialista.En una entrevista a la señal televisiva TN, Massa no descartó volver a la actividad partidaria en el justicialismo y destacó como "dirigentes valiosos" al gobernador de Chubut, Mario Das Neves; al de Salta, Juan Manuel Urtubey; al de San Juan, Sergio Uñac; y al actual y al ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota."En la medida que tengamos la capacidad de construir una alternativa que represente a trabajadores y clase media voy a estar predispuesto a aportar mis mejores ideas, mis sueños, mi energía", aseguró el candidato a Senador.Unos días antes, el esposo de Malena Galmarini, dijo que "tiene que haber una construcción plural de corazón peronista, pero con progresistas, independientes, democristianos y desarrollistas, y no la simple idea de "amontonarse bajo el sello del PJ"."Nuestra obligación es construir un futuro de esperanza por el trabajo y la seguridad. No podemos repetir un proyecto integrado por dirigentes que fracasaron y tienen deudas con la justicia. Queremos mirar a los ojos de la sociedad", señalaba el líder del Frente Renovador en su paso por Brandsen.