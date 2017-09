CAMPAñA

CFK, a fondo: con críticas al Gobierno se relanzó en Varela y recibirá la primavera en Ensenada

Luego de la tan comentada entrevista concedida a Infobae, la ex presidenta Cristina Fernández relanzó su campaña de cara a las generales de octubre. Fue en Florencio Varela, ante una multitud. La próxima cita es en Ensenada, otra tierra amiga, el Día del Estudiante

Así las cosas, con fuertes críticas al Gobierno y un apoyo explícito a su compañero de lista Jorge Taiana, la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, CFK relanzó hoy su campaña con miras a las legislativas del 22 de octubre pidiendo apoyo para "frenar el ajuste" y para convertir a su ex canciller en "el tercer senador nacional por la Provincia".La ex mandataria relanzó oficialmente la campaña rumbo a octubre en un predio municipal de Florencio Varela colmado por miles de militantes que contó apenas con un escenario ocupado por la propia Cristina, el resto de los candidatos y los intendentes de Unidad Ciudadana, informó Télam.Además dijo que el gobierno del presidente Mauricio Macri, una vez superadas las elecciones del 22 de octubre, "viene por la precarización, que es algo más que malas condiciones de trabajo; es también un mal salario y el miedo a que te pueden sacar el trabajo y entonces aceptás cualquier condición que te pongan".De su compañero de lista, Jorge Taiana, la ex presidenta recordó que "ya en su juventud lo llamaban el canciller", mote que según Cristina se ganó por ser "peronista dialoguista, que siempre está buscando conciliar" y llamó a "aprender de él".En ese sentido, rescató que Taiana “no antepone sus intereses personales a los del conjunto”. “Muchos recitan 'primero la patria, después el movimiento y luego los hombres', pero nosotros no recitamos, lo llevamos a la práctica”, añadió la ex jefa de Estado.Aprovechó para referirse a la carta abierta que publicó la semana pasada, en la que llamó a concentrar el voto opositor en Unidad Ciudadana. “Lo más importante en este momento es construir lo que la sociedad está demandando, una oposición seria, firme y concreta. Por eso escribí esa carta, que no era para los dirigentes, era para las electoras y electores de la oposición en la provincia de Buenos Aires”, explicó CFK.Además, sostuvo que su misiva “disparó discusiones y reflexiones de dirigentes” y agradeció a los dirigentes sindicales que expresaron públicamente su apoyo a la lista de UC, al igual que al titular del PJ nacional, José Luis Gioja.De cara a lo que viene, el alcalde de ensenada, Mario Secco le propuso la semana pasada llevar a cabo un acto por el día del estudiante y de la primavera en su distrito, más precisamente en la localidad ribereña de Punta Lara.“A ella le encanta Punta Lara, venía mucho cuando era chica y ahora va a volver el próximo jueves a la tarde”, confirmó Secco a La Región Capital (Fm 96.3 ciudades). “Va a ser en el mirador Néstor Kirchner, va a haber shows artísticos, bandas tocando en vivo, va a hablar Cristina. Con ella, no necesitas convocatoria, la gente viene sola”, aseveró el intendente K.Con dicho panorama, la exmandataria tendrá una suerte de reedición del recordado acto de Néstor Kirchner el 14 de septiembre de 2010, denominado “Néstor le habla a la juventud”. No será en el mítico Luna Park, esta vez la sede será Punta Lara.