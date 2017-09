JORGE TAIANA

"De estas elecciones surgirá un nuevo mapa político para el peronismo"

En otro tramo de la entrevista con La Tecla, el compañero de fórmula de Cristina Fernández, Jorge Taiana se refiere al presente del peronismo y a cómo pueden quedar las cosas después de octubre. También le dedica unos párrafos al juego de Florencio Randazzo

-¿Con la nueva conformación del Congreso se puede pensar en renovar el peronismo?-Eso es parte de un proceso, no hay elecciones en la Provincia nada más; y de estas elecciones surgirá un nuevo mapa político para el peronismo y para el movimiento nacional. Indudablemente, después de octubre y diciembre, cuando asuman los nuevos miembros del Congreso y las legislaturas provinciales, se abrirá un debate político en función del resultado. Y en función de la construcción de un programa y un camino que lleve a que el movimiento nacional sea un proyecto mayoritario, en defensa de la industria argentina y de la soberanía.-¿Después de las elecciones se puede replantear una charla con el peronismo que no está en Unidad Ciudadana?-Con todo el mundo, con los más cercanos, mucho más. Por supuesto, va a haber conversaciones para prepararse para la unidad, porque una vez logrado el objetivo de derrotar a Cambiemos y ponerle límites, viene el otro objetivo, que va a ser prepararse para el 2019. Pero para eso falta un hecho decisivo, que es atravesar este proceso electoral. Si gana Unidad Ciudadana, podemos ponerle límites al Gobierno; si gana Cambiemos, vamos a tener muy malas noticias para la industria nacional, para los jubilados, para los comerciantes, para los que creen que la Argentina no puede ser solamente un país agroexportador y abierto a la especulación financiera.-Con el cinco por ciento de Randazzo y el 34 por ciento de Cristina, ¿una interna hubiese fortalecido la victoria?-La historia contrafáctica siempre es muy compleja; mi impresión es que hubo PASO a nivel distrital que se desarrollaron bastante bien, pero el problema que hay a nivel provincial es que las otras fuerzas políticas y el Gobierno no hicieron PASO; entonces iba a pasar que todo el poder del Gobierno y el poder mediático concentrado que apoya al Gobierno iba a estar interviniendo en la interna, e iban a ser dos meses de ataques reproducidos en la primera plana de los diarios. No sé si eso hubiera sido conveniente. Esa interna se resolvió en la votación de las PASO, la mayoría está acá y hay que fortalecer esa mayoría.