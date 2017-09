CAMPAñA

Massa no quiere dejar de ser toro en su rodeo, y se pasea por Tigre

Con la mira puesta en mejorar la performance, el diputado nacional y candidato a senador por 1País, Sergio Massa, volvió a recorrer Tigre junto al intendente Julio Zamora y se refirió a la "dura situación" que atraviesan los argentinos en relación a las tarifas de los servicios públicos.

"El tarifazo está lastimando mucho el bolsillo de los trabajadores y la plata cada vez alcanza menos, encima se envían facturas para pagar en cuotas, complican la economía familiar”, dijo el diputado en un paseo de campaña, como ya lo hizo días atrás.Massa y Zamora se reunieron con vecinos y comerciantes tigrenses y luego visitaron el centro de jubilados y pensionados "Buenos Momentos" de Don Torcuato.Allí, el candidato a senador resaltó las propuestas que lleva adelante 1País: “Vienen boletas de luz, gas y agua con aumentos, y como si fuera poco el Gobierno pidió un esfuerzo que no hizo, porque casi la mitad de lo que se paga en luz, gas y agua son impuestos. En este sentido nuestra propuesta es simple: ninguna boleta puede aumentar más que el sueldo”.Además, aclaró que: “1País propone una Ley para que se aplique a las tarifas lo que se llama coeficiente de variación salarial, y por otro lado, la eliminación de impuestos en las boletas”.“No es más ni menos de lo que nos merecemos. Hacemos mucho esfuerzo. Entre la luz, el gas, tener los impuestos al día, es un montón y yo hago un gran sacrificio”, le contó al diputado una vecina.Massa le respondió: “Una de nuestras grandes convicciones es la defensa de la clase media trabajadora y entendemos que desde el Gobierno los aumentos de tarifas están destruyendo la capacidad de compra del laburante y del jubilado”.También la candidata a diputada nacional por 1País y presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor en Diputados Liliana Schwindt, aclaró que: “Si la luz, el gas y el agua suben más que el sueldo, la clase media tiene que dejar de comprar comida, ropa o medicamentos".En lo que respecta a lo electoral, tal como se informó anteriormente, vale recordar que en las PASO de agosto Massa consiguió el primer lugar en Tigre, aunque por una diferencia muy escasa: 68.073 votos, apenas 400 votos por encima de la boleta de Cambiemos que lideró Bullrich, que sumó 67.673 sufragios.Además, los comicios fueron demasiado parejos en la contienda distrital. La lista de candidatos a concejales de 1País encabezada por Gisela Zamora obtuvo 68408 votos, superando a los 68197 votos de la lista de Cambiemos que llevaba a Segundo Cernadas a la cabeza.Es importante señalar que en la previa, el massismo le ponía todas las fichas no solo a Tigre, sino a la Primera sección en general. Por caso, se especulaba con un triunfo que lo como consecuencia lo iba a llevar a pelear el resultado a nivel Provincia; cosa que obviamente no sucedió."Esta es la sección en la que Sergio (Massa) se va a consagrar ganador; y no sólo que gana, sino que gana muy bien”, sostenía el diputado Rubén Eslaiman; y añadía que "Cristina y Cambiemos están disputando el segundo lugar, pero la vemos mejor a la ex presidente".