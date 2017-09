LA PLATA

Marcha antigrieta: por López y por Santiago hasta la Gobernación

Tal como el mismo Rubén López lo ha dicho, muchos son los defensores del gobierno macrista que usan a Julio López para criticar el reclamo por Santiago Maldonado. Por eso, los muchachos de la izquierda, como para achicar la grieta, convocan a marchar por los dos. La cita es este lunes en Plaza Moreno

El dirigente Eric Simonetti declaró que “a once años de la desaparición de Jorge Julio López, como producto del encubrimiento por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sostenido por el gobierno actual, todavía no hay ningún tipo de rastro de Julio, ningún imputado en la causa, no hubo nadie citado a declarar, cuando la hipótesis más obvia es que Etchecolatz fue parte de la patota que lo secuestró y desapareció.”Simonetti expresó que “ahora nos encontramos en una situación particular. Desde que asumió el gobierno de Macri hay una política de ajuste hacia los trabajadores, de ataque a los derechos democráticos y hace más de 40 días que la Gendarmería de Macri, Bullrich y Noceti desapareció de forma forzada a Santiago Maldonado.”“Desde entonces -continuó el dirigente platense- se montó un enorme operativo de encubrimiento, un verdadero pacto de impunidad entre el Gobierno, la Justicia y los medios de comunicación hegemónicos. El juez Otranto, a cargo de la causa de Santiago, es el mismo que ordenó la represión a los mapuches el 31 de julio y el 1 de agosto".Agregó que "entre los primeros 10 a 15 días no ordenó ningún peritaje, ninguna investigación a los integrantes de Gendarmería ni a los móviles utilizados, solamente emitió una orden por averiguación de paradero para que busquen a Santiago en hospitales y otros lugares similares. Por eso acompañamos el pedido de la familia Maldonado que pidió que intervenga otro juez".Simonetti también plateó su disidencia con respecto al desempeño de la fiscal Avila, y consideró que “debería actuar como parte acusadora frente a la responsabilidad del Estado pero actúa en tándem con el juez”, y repudió a los principales medios de comunicación.“Clarín y La Nación tratan de ocultar la verdad y que no se sepa qué pasó con Santiago porque el gobierno y los grandes empresarios necesitan mantener a la Gendarmería como una fuerza de choque para reprimir las luchas de los trabajadores que salgan a protestar contra los ajustes que se vienen así como contra la reforma laboral antiobrera que preparan, idéntica a la de Brasil.”“Por eso -finalizó el referente- para pelear por Justicia para López, lograr la inmediata aparición de Santiago y exigir que renuncie Bullrich tenemos que ser miles en las calles. Convocamos a marchar con el Nuevo MAS en Izquierda al Frente por el Socialismo, junto a la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, a las 18 horas desde Plaza Moreno hasta la Gobernación.”