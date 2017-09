MEDICIONES

De cara a octubre, cómo está la percepción de los bonaerenses

Dos encuestas midieron la imagen de los principales candidatos a senadores nacionales y también cómo impactan los temas de actualidad en la evolución del electorado que voto en agosto y volverá a hacerlo en octubre.

Opina Argentina y Sinopsis salieron a medir la percepción de los bonaerense y cómo puede llegar a evolucionar el electorado hacia las elecciones generales.En la semana previa al inicio de la campaña, ambas consultoras arrojaron cierta ventaja para Cambiemos pero también dieron cuenta de la existencia de un voto a cautivar que puede llegar a ser determinante para los partidos políticos.Por el lado de Opina Argentina, la consultora viualizó una posible fuga de votantes que en las PASO se inclinaron por el tándem Massa-Stolbizer hacia Cambiemos. No obstante no ocurre lo mismo aún con los votantes de Florencio Randazzo. Si bien muchos de ellos tienen una buena imagen de CFK, aún no hay muestras de una fuga de votos de un espacio al otro.Por fuera de eso, las imágenes positivas de los principales candidatos están parejas. Así las cosas, la expresidenta detenta una imagen positiva del 43% y una negativa del 55%, en tano que el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, ostenta una buena percepción que alcanza el 38% y una mala del 48%.Sergio Massa conserva una imagen positiva del 32% pero una negativa muy superior que alcanza el 60%. Números parecidos son los que agrupa el candidato del Frente Justicialista Cumplir, Florencio Randazzo que tiene 31% de buena imagen pero un 56% de mala imagen.Ese mismo estudio, asevera que Cambiemos le saca 4 puntos de diferencia a Unidad Ciudadana ya que ante la pregunta: ¿Si las elecciones para elegir senador nacional fuesen este domingo a que partido votaría? Un 39 de lo encuestados se inclinó por el oficialismo y un 35% por el frente kirchnerista.Por el lado de Synopsis, los números no difirieron mucho de Opina Argentina, un estudio realizado por alrededor de 1.100 casos de personas que viven en el primer y segudno cordón de Conurbano y las principales ciudades del iInterior (La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, San Nicolás y Junín) sostiene que un 39,1 de los preguntados eligieron a Cambiemos mientras que un 35,3% votarían a Unidad Ciudadana en octubre.En tanto, el último estudio también midió cómo puede llegar a afectar el caso Maldonado. Ante la pregunta que se si se confirmara que la Gendramería estuvo involucrada en la desaparición de Maldonado, ¿a quién debería hacerse responsable por esa desaparición? Un 308 % de lo encuestados respondió que sólo a la Gendarmería, mientras que un 30,4% señaló que además de esa fuerza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el presidente Mauricio Macri también son responsables. Un 23,7% desliga a Macri del caso y señala a la fuerza y a la Ministra y un 15,1% aseveró no saber qué responder.En tanto a la hora de preguntarse si el caso Maldonado sería deciivvo en su voto, alrededor del 60% respondió que "no", un 22,6% dijo que "sí" y e resto "no sabe".