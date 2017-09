DENUNCIA

El kirchnerismo vuelve a la carga contra Aranguren y Macri

El diputado nacional, Rodolfo Tailhade, anunció que irá a la justicia contra el ministro y el presidente por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En las últimas horas, el diputado nacional, Rodolfo Tailhade, anunció que denunciará penalmente a Mauricio Macri, Juan José Aranguren y Alberto Abad por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de determinar que la AFIP, por orden del presidente de la Nación, le habría perdonado al ministro de Energía y Minería una deuda de millonaria ($ 201.477,46) correspondiente al impuesto a la riqueza.Tailhade reveló que el 15 de febrero de 2017 Juan José Aranguren debía pagar a la AFIP la suma de $ 201.477,46 para cancelar la cuota 5 del impuesto a los bienes personales (impuesto a la riqueza) correspondientes al período 2016, pero no pagó el impuesto y el 12 de abril de 2017 la AFIP emitió la boleta de deuda correspondiente.En la denuncia el legislador detalló que: “El 3 de mayo se inició judicialmente la ejecución fiscal contra Aranguren, ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, ya que el domicilio fiscal de Aranguren es en la localidad de Acassuso, partido de San Isidro. El 21 de junio el Juzgado tiene por promovida la demanda y ordena el embargo de los bienes de Aranguren por el monto de la deuda más el 15 % en concepto de intereses y costas del juicio".Y agregó: "El 1 de agosto el presidente del BCRA Federico Sturzenegger toma conocimiento del embargo dictado sobre todas las cuentas bancarias a nombre de Aranguren y comunica de ello al presidente Macri, quien a su vez llamó al titular de la AFIP Alberto Abad. Al día siguiente, el 2 de agosto, la AFIP dispone “DESISTIR” del juicio y levantar el embargo, fundándose en que Aranguren había “obtenido la Exención Bienes Personales” en fecha 25 de enero de 2017. No caben dudas que fue una orden directa de Macri”.“Lo extraño es que Aranguren nunca se presentó ante la AFIP o el Juzgado para oponer esa defensa. Fue la propia AFIP la que inició el juicio y lo desistió, evidenciando un tratamiento privilegiado hacia un contribuyente que además de rico es funcionario del gobierno nacional”, declaró Tailhade.Además, el referente judicial del kirchnerismo se cuestionó “por qué las 4 cuotas anteriores no estaban “exentas”. O también, cómo puede ser que en el sistema de AFIP no surgiera la exención obtenida supuestamente en enero si la boleta de deuda es emitida en el mes de abril”.“Lo único cierto en esta historia es que los millonarios que nos gobiernan se están repartiendo la Argentina, se están robando todo y además se perdonan entre ellos el pago de impuestos”, cerró Tailhade.