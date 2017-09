ACTOS

En suelo amigo, Cristina le hablará a la juventud

En el marco del día del estudiante y los festejos por la llegada de la primavera, la exmandataria visitará Ensenada el próximo jueves 21 de septiembre. Habrá varios espectáculos y su oratoria.

Oficialmente, la campaña de cara a los comicios del próximo 22 de octubre comenzará este domingo. No obstante, todas las fuerzas políticas han redoblado sus apariciones, recorridas, charlas y demás actos proselitistas. En ese sentido, el kirchnerismo avanza en la estrategia para mantener la diferencia con Cambiemos y quedarse con las dos bancas de senadores en juego.En ese sentido, en las últimas horas la líder de la boleta, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo una reunión con el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de sus máximos alfiles.Así las cosas, entre las charlas de estrategias electorales y demás cuestiones, el alcalde de la Tercera sección le propuso llevar a cabo un acto por el día del estudiante y de la primavera en su distrito, más precisamente en Punta Lara.“A ella le encanta Punta Lara, venía mucho cuando era chica y ahora va a volver el próximo jueves a la tarde”, confirmó Secco a La Región Capital (Fm 96.3 ciudades). En tanto, detalló que el próximo lunes se realizará una suerte de comando de la actividad y se reunirán los referentes de Unidad Ciudadana de La Plata, Berisso y el distrito anfitrión para delinear los detalles.“Va a ser en el mirador Néstor Kirchner, va a haber shows artísticos, bandas tocando en vivo, va a hablar Cristina. Con ella, no necesitas convocatoria, la gente viene sola”, aseveró el intendente kirchnerista.Con dicho panorama, la exmandataria tendrá una suerte de reedición del recordado acto de Néstor Kirchner el 14 de septiembre de 2010, denominado “Néstor le habla a la juventud”. No será en el mítico Luna Park, esta vez la sede será Punta Lara.