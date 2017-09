ARRANCA LA CAMPAñA

Jornada motivacional para los candidatos nacionales de Cambiemos

Todos los candidatos nacionales de Cambiemos se reunieron en Parque Norte para recibir una bajada de línea acerca de la estrategia electoral de cara a las elecciones de octubre. “Todavía no ganamos nada”, dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien estuvo a cargo de comentar la estrategia junto a Marcos Peña.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fueron los encargados de arengar a una tropa que se mostró confiada y exultante tras la reunión que tuvo lugar en el predio de Parque Norte, en Capital Federal, y donde se concentraron todos los candidatos a senadores y diputados nacionales de Cambiemos, de todo el país.“Todavía no ganamos nada”, les advirtió Frigerio a los presentes, en un llamado de atención para que no se duerman en los laureles, sobre todo en aquellas provincias donde el resultado de las PASO fue favorable al oficialismo. A la vez que ambos oradores incentivaron a quienes no obtuvieron tanto éxito en agosto, con el fin de mejorar la performance en octubre.El encuentro lo abrió el presidente del PRO y candidato a senador por Misiones,Humberto Schiavoni. También hablaron el titular de la Unión Cívica Radical, José Corral, y la presidente de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin.Rogelio Frigerio pidió hablar en la campaña de las obras que lleva adelante el gobierno y no caer en el triunfalismo a partir de lo que sucedió en las primarias. Solicitó, además, “volver a los lugares donde nos fue bien y más adonde no nos fue tan bien”.Además de Peña y de Frigerio también se dirigió a los presentes el principal asesor del PRO, Jaime Durán Barba, quien hizo hincapié en que “los votantes recuperaron la esperanza antes de empezar a percibir los buenos efectos de la economía”.